Affari Tuoi, gioca il pompiere della Puglia: ecco quanto ha vinto

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 3 marzo è stato Mimmo, il concorrente della Puglia.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 3 marzo 2025, il grande protagonista è stato Mimmo, il concorrente della Puglia: arriva da Foggia e di lavoro fa il vigile del fuoco. Ad accompagnarlo in studio era presente la moglie Anna. Mimmo ha iniziato la puntata con il pacco numero 10, che ha poi cambiato nel corso della partita. Ma andiamo con ordine e vediamo come è andata la sua partita.

Affari Tuoi: la puntata di lunedì 3 marzo 2025

La partita di Mimmo è inziata nel migliore dei modi: con le prime due chiamate ha eliminato i pacchi da 50 e da 0 euro. Poi però ha iniziato a eliminare anche quelli rossi, da 30.000, da 20.000 ma soprattutto quello da 300.000 euro.

La prima offerta del dottore a questo punto è stata di 27.000 euro ma Mimmo l’ha rifiutata. Poi però ha eliminato i pacchi contenenti i premi da 5.000 e da 100.000 euro, oltre a quello che conteneva le come di rapa. Il dottore ha offerto il cambio e il concorrente l’ha accettato lasciando il pacco numero 10 per il 17. Scelta azzeccata perché all’interno del 10 c’erano 5 euro. Peccato che alla chiamata successiva abbia eliminato i 200.000 euro.

Quando il dottore gli ha offerto nuovamente la possibilità di cambiare pacco, Mimmo ha accettato, lasciando il 17 per il 2. Anche in questo la scelta è stata vincente perché nel 17 c’erano solo 500 euro.

Arrivato alla fine della sua partita, gli unici due premi rimasti da aprire era o quelli da 15.000 e da 75.000 euro. L’offerta del dottore è stata di 45.000 che Mimmo ha accettato. La festa è durata però poco perché all’interno del suo pacco numero 2 c’erano i 75.000 euro.