Affari Tuoi, il dottore prova a ingannarla con tanti cambi ma alla fine vince lei

La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 28 febbraio 2025 è stata Erica, la concorrente dell’Abruzzo.

Da una parte una futura criminologa, che dovrà fare chiarezza su diversi casi senza farsi ingannare, dall’altra il dottore, con tutta la sua esperienza che cerca di trarre in inganno i vari concorrenti: è questo il bel duello che si è potuto vedere nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 28 gennaio. La protagonista è stata Erica, la concorrente dell’Abruzzo, studentessa di Crimonologia, che stima molto Roberta Bruzzone. Vediamo come è andata la sua partita.

Affari Tuoi: la puntata di martedì 28 gennaio

Erica è stata accompagnata in studio dal padre Fabio: ha iniziato la sua partita scegliendo il pacco numero 4. Il gioco è iniziato bene e alla prima chiamato ha trovato il premio da 75 euro, poi quello da 200 euro. La terza chiamata è andata bene: ha infatti eliminato il premio da 75.000 euro. Alla fine della prima tornata ha eliminato in totale quattro pacchi blu e due rossi: quello citato da 75.000 e quello da 100.000 euro.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Il dottore ha offerto un cambio pacco ma Erica ha rifiutato la proposta. Nei tre tiri successivi vengono eliminati in ordine i premi da 50.000 euro, 1 euro e 200.000 euro. Insomma, dei cinque premi più importanti in palio, l’unico rimasto era quello da 300.000 euro. Dopo aver rifiutato 17.000 euro, Erica ha proseguito la propria partita continuando però a pescare più che altro pacchi rossi.

A un certo punto Erica si è trovata con cinque pacchi blu e soli tre rossi tra i premi: quello da 10.000, quello da 20.000 e da 300.000 euro. Il dottore ha offerto un nuovo cambio pacco e questa volta Erica ha accettato, scegliendo il 3. Un cambio azzeccato perché all’interno del 4 c’erano appena 100 euro.

Arrivata alla fine della partita, Erica si è ritrovata a un bivio: in ballo c’erano ancora i pacchi da 500 e da 20.000 euro, il dottore ha offerto per la terza volta il cambio pacco. Dopo averci riflettuto, Erica ha rifiutato il cambio pacco e la scelta si è rivelata azzeccata: nel pacco 4 c’era infatti il premio da 20.000 euro.