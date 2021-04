Anche Adidas compie un passo in avanti nella sostenibilità con le Stan Smith. Le sneakers iconiche saranno realizzate solo in materiale green.

Se avete bisogno di un paio di sneakers iconiche, comode e magari anche un po’ nerd, allora è il momento di acquistare l’iconica Stan Smith di Adidas che realizza un doppio colpo, e compie un passo importante nel rispetto dell’ambiente.

Tanti sono i marchi che stanno completamente rivedendo la propria filosofia abbracciando la necessità di convertire in green il sistema fashion, che vuol dire scelta attenta delle materie prime, revisione dei processi di produzione e condivisione di valori della sostenibilità con la propria clientela. E le it-shoes sportive di Adidas non possono essere da meno e soprattutto sostenibili.

Adidas Stan Smith 2021: la sneaker sarà realizzata solo con materiale riciclato

Quando dici Stan Smith sai che stai parlando di un must have, quel modello di sneaker Adidas che al pari delle Gazelle e delle Superstar hanno fatto la storia del marchio sportivo tedesco. Nate nel 1964 insieme al tennista Robert Haillet, quando nel 1978 Adidas diventa sponsor dell’atleta Stanley Roger Smith, prenderanno definitivamente il nome con cui le conosciamo oggi.

Il design è storia: tomaia in pelle bianca, tre fili di buchi traspiranti, dettagli che non sono mai cambiati e a cui si sono aggiunti dei nuovi. Il materiale però da quest’anno sarà decisamente innovativo, con un design leggermente differente ma sopratutto realizzate con una suola in gomma riciclata e una tomaia al 50% composta da materiale riciclato, non più quindi in poliestere vergine.

Obiettivo di Adidas infatti è di impiegare solo poliestere riciclato entro il 2024, arricchendo l’offerta del marchio con ulteriori proposte e ecologiche.

Disney x Stan Smith: Pixar, Marvel, gli alleati green dei nuovi modelli

Per un passo così importante per Adidas ma anche per noi amanti delle sneakers, non poteva che prendere vita una partnership a prova di eroi pronti a salvare il pianeta: le Stan Smith sostenibili infatti le troviamo negli store e online in versione Disney, decorate dai personaggi Marvel. Ma non mancano anche altri personaggi di casa Disney, come i Muppets e il mondo Pixar.

Tra i personaggi dei classici invece non poteva mancare l’amatissima Trilly o Campanellino, a cui sono dedicate un modello dai lacci multicolor che segue la tendenza del momento e dona alle Stan Smith un tocco primavera/estate da non farsi scappare.