Una delle borse più richieste del momento, la Rockstud di Valentino, diventa in versione Pet, da personalizzare su due lati con il ritratto del nostro cucciolo.

Tra le borse dell’anno, ormai it-bag, il nome che sentiamo pronunciare di più è sicuramente la Rockstud di Valentino, caratterizzata dalle borchie ai lati o che impreziosiscono liberamente il modello, richiamando una costante dell’ultima collezione della maison. E se questa bag ci fa sognare già nella sua versione più classica, adesso che diventa Rockstud Pet, la ameremo ancora di più.

Il brand infatti ha pensato ad una personalizzazione speciale della Rockstud per sorprendere e far felici tutti gli amanti dei nostri amici a quattro zampe, o semplicemente per chi cerca un modello it ma anche super cutie. Un modello che una volta personalizzato diventerà un pezzo unico dal significato speciale per chi lo indosserà.

Rockstud Pet: la it bag di Valentino da personalizzare con il ritratto dei nostri cuccioli

La maison Valentino dedica così un’iniziativa fashion pensata per gli appassionati di animali e per chi desidera portare il proprio cucciolo sempre con sé. Un ritratto del proprio cucciolo che viene realizzato proprio sulla borsa, che diventa una Rockstud pet.

Una borsa di alta espressione artigianale che farà innamorare anche chi non ha cuccioli, ma semplicemente ha un animale del cuore con cui vorrebbe personalizzare una bag iconica pret a porter, unica e su misura dei propri gusti, dandogli un tocco anche un po’ più tenero.

Il ritratto viene realizzato a mano, un dettaglio che da alla Rockstud una linea molto vicina alle borse che richiamano i quadri e la pittura, un altro modello super trendy.

Come personalizzare la Rockstud di Valentino Garavani

Il modello Rockstud che può diventare pet è la tote e la borsa shopper, in versione grande e piccola. Sul sito della maison è stata realizzata una pagina dedicata che offre tutte le indicazioni utili per personalizzare i modelli: la borsa una volta realizzata verrà inserita in un box speciale, così da poterla scegliere anche come idea regalo.

Il ritratto del vostro cucciolo ed eventualmente anche la sua iniziale, o perché no anche la vostra, sarà l’illustratore Riccardo Cusimano. Si tratta di modelli genderless, disponibili in quattro varianti di colore che potrete concordare al momento della personalizzazione, che può avvenire nelle boutique Valentino oppure seguendo la procedura online.

Il costo è di 1600 euro, per un accessorio unico e irripetibile, pensato su misura per voi e per il vostro cucciolo, che se di taglia piccola potrete portare anche in giro con voi in una bag esclusiva.