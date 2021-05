Un look da copiare e una pillola di stile da rubare a Letizia Ortiz, che ci ricorda quanto un abito in maglia blu possa essere versatile, elegante e disimpegnato.

Quel momento della bella stagione in cui non fa più tanto freddo, ma ancora non siamo in pieno caldo è il momento perfetto in cui indossare gli abiti in maglia blu, e Letizia Ortiz ce lo ha ricordato in uno dei suoi ultimi ed elegantissimi outfit. Da una delle royal lady che è sempre un passo avanti nel proporci capi di tendenza, possiamo rubare ancora una nuova lezione di stile per questa primavera 2021: tirare fuori i nostri abiti in maglia o acquistarne uno, puntare sul blu e riscoprire capi che spesso lasciamo nell’armadio e attendono solo di essere riscoperti con nuovi accostamenti.

Vestiti primavera 2021: gli abiti in maglia blu da indossare secondo Letizia Ortiz

Delicati, avvolgenti come una seconda pelle, gli abiti in maglina sono gli alleati perfetti per chi desidera essere chic ma stare anche comoda nelle mezze stagioni, così come in autunno anche in primavera si rivelano una scelta chiave. Sarà poi l’abbinamento, l’attenzione al dettaglio e alle scarpe a trasformarli in un outfit tres chic oppure pratico e casual.

Il modello sfoggiato da Letizia, firmato Massimo Dutti, è inoltre un capo su cui la Regina aveva già puntato lo scorso anno e che ha indossato nuovamente in occasione della giornata mondiale del libro che si è tenuta di recente. Raffinato, in una lunghezza poco più che midi, lo trasforma in una mise elegante abbinando un paio di décolléte, ma l’essenzialità del capo ci suggerisce che mixarlo con capi e scarpe di stili differenti.

L’idea di valorizzare al massimo i nostri abiti in maglina arriva da Letizia Ortiz, che sfoggia una nuance rilassante più che mai come il blu nella sua tonalità più scura e non pastello, come ci si aspetterebbe in primavera, ma assolutamente versatile.

Abiti in maglia blu: alcuni modelli e come abbinarli

A costine, morbidi al tatto e nella vestibilità, gli abiti in maglina possono presentarsi in modelli più semplici oppure poco più sofisticati – quello di Letizia presenta un cintura a fiocco da stringere in vita – ma conservano quel minimal look che li rende perfetti per ogni occasione.

Con dettagli intrecciati, più corto ma ugualmente versatile è il modello che troviamo su Shein in blu navy, perfetto da indossare con un paio di sneakers e un blazer bianco, magari smanicato come gli ultimi modelli più trendy. In versione oversize invece, comoda e sbarazzina quello Benetton, leggermente svasato e dalle maniche leggermente a palloncino lungo le braccia. Da indossare anche in ufficio, super chic con un paio di décolléte.