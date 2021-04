Con l’arrivo delle giornate più calde la voglia di scoprirsi non tarda a farsi sentire, e pantaloni bermuda e shorts da indossare anche con le calze in primavera possono essere l’incipit perfetto.

La primavera si fa sentire a singhiozzi, ma online e nelle vetrine pantaloni bermuda e shorts fanno salire la voglia di arricchire il proprio guardaroba estivo ed iniziare a realizzare look più sbarazzini e accattivanti. E quest’anno con le nuove tendenze i modelli tra cui scegliere sono davvero tantissimi.

Potrebbe essere l’occasione perfetta magari di aggiornare il guardaroba, magari sfruttando le possibilità del second hand così da partecipare anche alla rivoluzione sostenibile della moda, e poter così acquistare qualche nuovo modello che vi permetterà di essere già super trendy alle porte dell’estate.

Pantaloni bermuda 2021: cargo o eleganti, da scegliere a seconda dell’occasione

La vera novità di quest’anno è quella di guardare ai bermuda non più come e solo ai classici pantaloncini da gita o da indossare in città per look casual e disimpegnati, ma a come dei pantaloni corti, in diverse lunghezze, anche dalla lavorazione sartoriale. Ecco perché avere più modelli, diversi per stile e per lunghezze, ci aiuterà ad averne uno pronto per ogni occasione.

– Evergreen anche in questa stagione è il modello cargo, che possiamo trovare in stile minimal semplicemente con le tasche o decisamente più femminile e aggraziato con una cintura da stringere in vita. La gamba si fa più morbida rispetto ai modelli dal taglio più militare, ma senza rinunciare ai dettagli smart e tasche, perfetti per un look casual da city con un paio di sneakers, decisamente chic con un paio di décolléte o slingback.

Fonte foto: https://it.benetton.com/bermuda-cargo-in-100-cotone-military-green-4AY3592J3_2H2.html

– Protagonisti trendy sono però i modelli dal taglio sartoriale, che in occasione di cerimonie o eventi, e in estate saranno i nostri salvalook a prova di caldo che ameremo alla follia, si trasformano in pratici ma eleganti tailleur. Completi personalizzabili o magari già pronti saranno l’alternativa più audace ad abiti da cerimonia o gonne. E le ispirazioni da rubare su instagram all’hashtag #tailleurshort sono davvero tantissime.

Shorts, a farfalla e vita alta: il modello 2021 più trendy

Dopo il bermuda però ci sono sempre gli shorts, che ormai since 2000 restano i pantaloncini corti più amati, e quest’anno più che mai in modelli inguinali che diventano quasi shorts culotte. Con delle calze sottilissime, perfetti i modelli a rete che sono i collant perfetti per la primavera, possiamo iniziare ad indossarli anche in primavera, nell’attesa però di poter tirare fuori il loro lato più sensuale in estate.

– La vita alta a giudicare dalle passerelle sembra essere il dictat indiscusso, mentre i tessuti non conoscono etichette: denim, seta, cotone, similpelle, lo short sarà quel capo da portare in valigia e scegliere nelle sere d’estate anche in città. Con un blazer strategico, lungo a metà coscia, anche le più timide potranno indossarlo.

– Se desiderate essere vintage i modelli stretti e dritti sono concessi, ma se volete davvero cavalcare la tendenza, sappiate che gli shorts a campana o a farfalla sono il must have indiscusso della primavera/estate 2021: a vita alta, quindi stretti ai fianchi, dai lembi larghi ad ali di farfalla, si fingono anche gonne dalle pieghe volant. Si abbinano con qualsiasi scarpa: dallo stivaletto estivo texano al sandalo fasciante e chic.