San Marino all’Eurovision Song Contest 2022 porta sul palco un po’ di Italia con Achille Lauro, pronto a stupire anche con i suoi look.

L’ hype per la performance di Achille Lauro all’Eurovision Song Contest 2022 che ci sarà nella seconda serata di semifinali giovedì, cresce sempre di più e non desta meno curiosità di quella di Mahmood e Blanco. Sappiamo bene che quando Lauro sale sul palco ogni performance è una piccola opera d’arte perfettamente studiata – i famosi “quadri”, termine a cui ci ha abituato a Sanremo – e questa volta in vista di un palco dal respiro internazionale non poteva certo non scegliere un look che fosse interprete del pezzo con cui sarà in gara, la sua Stripper che ormai già canticchiamo da un po’. Il cantante romano per scaldare ulteriormente la curiosità ha già svelato quale sarà il look che vedremo sul palco, condividendo uno scatto su Instagram in cui spiega anche il forte legame che c’è tra la canzone e la scelta del suo look.

Achille Lauro in look western: “Non sono solo abiti, è l’immagine di ciò che siamo”

Forse potevamo intuirlo dato il forte legame che ormai si è instaurato con la maison, ma a darne certezza è proprio il post che ha condiviso Lauro circa una settimana fa a mostrarci in anteprima i suoi look, accompagnati da una didascalia che mostra il grande lavoro artistico che ha coinvolto l’artista romano e il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele: “Ho passato tante notti a creare l’immaginario di quello che vedrete e ringrazio Alessandro Michele direttore creativo della casa di moda Gucci che ancora una volta ha creduto in questa folle corsa. Non sono solo abiti, è l’immagine di ciò che siamo”.

Gli outfit scelti insieme ad Alessandro Michele hanno un sapore hollywoodiano – impossibile non ricondurre i look alla collezione Love Parade di quest’estate – ma accostati in una chiave western, in perfetta sintonia con la performance di Achille Lauro che cavalcherà un toro meccanico. Ma soprattutto i suoi look sono espressione di gioia, festa e libertà, valori che ritroviamo nel singolo con cui partecipa alla gara: “Stripper” è la mia storia d’amore. Io la amo perchè è un cowboy, rincorre solo la libertà.

Lei mi ama perché sono libero, uno spogliarellista, un toro meccanico fuori controllo, ha spiegato ancora l’artista su Instagram.

Body trasparente, dettagli in pelle e stivali cuissardes: i look realizzati da Gucci

Genderless, hollywoodiano, esplosivo, il look firmato da Gucci per Achille Lauro sul palco dell’Eurovision è un western look in chiave sexy e glam: agli stivali cuisserdes in pelle si abbina un body trasparente in nero che mostra i tatuaggi di Lauro e presenta dettagli in pelle, tra cui due stelle in corrispondenza dei capezzoli.

Un look pratico per permettere al cantante di muoversi con agilità sul palco, ma ultra glam e impreziosito da un capello a falda larga marrone ed un lungo mantello composto da volant in tulle. A completare l’outfit anche i bijoux: un maxi orecchino ad ovale e un in fili di strass luminosi e silver. Un look elegante, western e wilde side, piena espressione di una moda e di una personalità libera dagli schemi.

