L’abito da sposa di Lady Diana è pronto a incantare ancora una volta il pubblico in occasione di una mostra a Kensington Palace.

L’abito da sposa di Lady Diana ha fatto sognare intere generazioni e adesso torna a incantare il pubblico dopo 25 anni. La mostra Royal Style in the Making ripercorre, come da titolo, la “creazione dello stile regale”, accompagnando i visitatori nel percorso che ha portato alla nascita di capi celebri che hanno segnato i momenti più importanti della vita di palazzo.

L’abito da sposa di Lady Diana: il pezzo forte della mostra

La mostra londinese si aprirà il prossimo 3 giugno in occasione della riapertura al pubblico di Kensington Palace e sarà aperta al pubblico fino al 2 gennaio 2022. Kensington Palace farà da cornice anche a splendidi abiti sfoggiati dalla famiglia Reale nelle occasioni più importanti. Ci saranno bozzetti, fotografie e prototipi ad accompagnare i visitatori sui passi percorsi da reali e stilisti per dare vita ad un sogno. Il pezzo forte della mostra, naturalmente, è l’abito nuziale indossato da Diana il 29 luglio del 1981.

Lady Diana e Principe Carlo D’Inghilterra

Un abito realizzato da una giovane coppia di stilisti David ed Elizabeth Emanuel ed entrato nella storia con il suo strascico più lungo di ogni altro abito che sia mai stato indossato in occasione di un matrimonio reale. Oltre sette metri di strascico e diecimila tra perle e pailettes ad adornare l’abito di taffetà, antichi pizzi e ricami a mano, per trasformare Lady Diana in una principessa delle fiabe.

Lady D avrebbe compiuto 60 anni

Non è la prima volta che il celebre abito da sposa di Lady Diana viene mostrato al pubblico. Subito dopo la prematura scomparsa di Lady D il 31 agosto del 1997, l’abito era entrato a far parte di una mostra itinerante intitolata Diana: A Celebration.

Nel 2014, poi, in occasione dei 30 anni di Harry, l’abito è entrato a far parte della collezione privata di Harry e William. Ora i fratelli all’unisono hanno deciso di concedere l’abito in occasione della mostra che viene inaugurata proprio in un anno speciale. Il primo luglio 2021 Lady Diana avrebbe, infatti, compiuto sessant’anni e in un suo onore a Kensington Palace verrà inaugurata una statua a lei dedicata.