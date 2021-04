Entro la fine del 2021 potrebbe essere disponibile sul mercato un farmaco sperimentale Pfizer per la cura domiciliare del Covid-19.

Sembra che stia per arrivare sul mercato una nuova arma che servirà per combattere la diffusione del Covid 19 da casa. Lo fa sapere alla CNBC Albert Bourla, il Ceo di Pfizer, l’azienda farmaceutica statunitense che a sede a New York e che già dal mese di marzo 2021, ha avviato i test su un farmaco adatto alla cura domiciliare del Covid. Ecco tutte le novità al riguardo e come funziona.

Pfizer: farmaco sperimentale per la cura a casa del Covid-19

Potrebbe essere già disponibile entro la fine dell’anno, un nuovo farmaco sperimentale Pfizer da utilizzare a casa in caso di contagio da Covid 19 e somministrabile già dalle prime fasi della malattia evitando così, un ricovero ospedaliero. Inoltre sembra anche questo trattamento antivirale domiciliare dovrebbe risultare efficace anche contro le varianti del virus.

Lockdown Covid

Sempre Albert Bourla ha dichiarato che l’azienda sta attualmente testando due tipi di farmaci antivirali: uno iniettato per via endovenosa e l’altro somministrato invece per via orale. Ma il Ceo di Pfizer ha anche sottolineato che si sta maggiormente lavorando alla soluzione antivirale orale in quanto sarebbe somministrata in maniera più semplice e senza richiedere l’aiuto da parte di un sanitario.

Pfizer: entro la fine dell’anno una cura domiciliare per il Covid?

Al momento i volontari che hanno deciso di partecipare alla campagna di sperimentazione per il farmaco che consente la cura domiciliare al Covid 19, sono circa 60 e di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

“Se tutto andrà per il verso giusto” ha dichiarato Albert Bourla Ceo di Pfizer, questa pillola potrà essere in vendita sul mercato già a partire dalla fine dell’anno 2021. Inoltre sempre l’azienda farmaceutica, si è impegnata a comunicare ulteriori aggiornamenti a riguardo durante la stagione estiva.