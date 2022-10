Nell’estate 2023 si va oltre la leggerezza e la purezza del boho degli abiti da sposa: c’è voglia di glam e stupore!

Gli abiti da sposa generalmente non seguono le tendenze del prêt-à-porter, ma nutrono un universo parallelo dove il fashion wedding cerca suggestioni e ispirazione dai sogni e dai desideri delle bride-to-be, da quelle che amano semplicemente un candido abito bianco essenziale a chi invece cerca un abito da sogno per sentirsi protagonista nel giorno più bello di sempre. E se invece fossero le maison a lanciare delle tendenze che il mondo del wedding potrebbe assorbire? Questo lo sputo che hanno lanciato le collezioni estive sulle passerelle delle fashion week, includendo almeno un abito immediatamente riconoscibile come un modello da sposa.

Tendenze abiti da sposa 2023: rosa o viola, i wedding glam look dalla sfilata Versace

Probabilmente non lo avrete individuato immediatamente come un abito da sposa eppure si, lo è: l’abito sexy e glam in fucsia tempestato di strass indossato da Paris Hilton a fine sfilata sulla passerella Versace ha senz’altro aperto una nuova prospettiva nel design dell’abito da sposa del prossimo anno. Non bianco lungo ma corto e fucsia, sbarazzino, con manicotti al posto dei classici guanti lunghi e un diadema ad impreziosire il velo in pendant con l’abito.

Ma non è la sola proposta Versace: anche il viola e il giallo potrebbero rientrare nelle proposte abito da sposa, ispirato allo slip dress che attinge alle suggestioni della lingerie. Pizzi, ricami, spacchi sensuali, modelli leggerissimi e dal tessuto vibrante e luminoso, perfetti per una sposa che osa e vuole affidare al suo estro personale la scelta di un abito che non solo la rappresenti al massimo, ma glam e in linea con le visioni dell’alta moda.

Spose audaci, irriverenti, trendy: la geografia dei nuovi abiti da sposa secondo MSGM, e Dior

Il bianco non ha lasciato però il guardaroba delle spose, d’altronde come potrebbe. Iconico, delicato, leggiadro, mai fuori posto e versatile, è infatti pronto a riscriversi e reinventarsi secondo nuove geografie. Le più audaci hanno sfilato sulla passerella di MSGM: può un abito da sposa incontrare il gusto delle più street e urban? Assolutamente sì, in un mix and match che ridimensiona l’abito in long dress trasparenti in tulle da abbinare ai jeans e che lascia intravedere la lingerie. Per tutte le spose che al dress code sportivo non rinunciano neppure sull’altare.

– Da Dior invece si continua a cavalcare la tendenza boho ma guardando ai dettagli del look in stile Caterina de Medici: meravigliose gonne ricamate con crinoline, bralette lingerie con fiocchi da avvolgere intorno al bacino, tubino crinoline semitrasparenti e tempestati di ricami ad altezza ginocchio. Una sposa classica ma decisamente raffinata e inaspettata.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG