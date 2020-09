Invadono le collezioni e fanno sognare: sono gli abiti dell’autunno 2020, per sentirsi un po’ audaci e un po’ romantiche. Ecco i modelli must-have.

Non manca molto all’ingresso della stagione autunnale, anche se in alcune regioni d’Italia il caldo si fa ancora sentire, e allora abbiamo bisogno di un look che scenda a compromessi. Esattamente il motto degli abiti dell’Autunno 2020, decisi a proteggerci ma allo stesso tempo a lasciare ancora qualcosa di scoperto. Per un tocco fresco e sexy.

Lunghi, midi, corti, e dai tessuti più svariati, ce n’è uno per ogni contesto ed occasione, pronti per essere indossati in una sola mossa e risolvere un qualsivoglia quesito di look.

Abiti Autunno 2020: Zara, H&M, Shein

Il vestito in quest’Autunno piace proprio per la sua comodità: le diverse texture e lunghezze hanno senza dubbio sdoganato l’idea che l’abito vada riservato alle grandi occasioni. Diventa così un daily prêt-à-porter, un capo che possiamo indossare sempre.

– Zara ama le lunghezze: dimenticate il binomio lungo elegante, o al massimo lasciate che siano le scarpe a deciderlo. Un abito slim fit e un po’ nude riesce a renderci femminili, e grazie ad un tessuto morbido e semplice non ci costringe al tacco a tutti i costi.

– In tema dress, chi è da tenere d’occhio in questa stagione è H&M, che ci ha già fatte sognare con la collezione romantica di abiti in tulle di Sandra Mansour. Se questi ci permettono di optare per un sobrio look da cerimonia, da avere assolutamente sono i casual chic, come la chemisier bianca da annodare in vita.

– Tra i più trendy di tutti c’è l’abito a costine con cappuccio, un mix perfetto tra sport ed eleganza che nella sua semplicità ci permette di personalizzare al massimo il nostro look con scarpe, accessori e borse. Consigliatissimo per la sera, quando le temperature si rinfrescano. Shein ne propone diversi colori.

– Un modello esclusivo, chic ed elegante però, come il black and white proposto da Denny Rose, non può mancare nel nostro guardaroba autunnale. Da sfoggiare per un appuntamento romantico, una cena di lavoro importante o una serata chic, puntando su una vestibilità sexy nella lunghezza ma rigorosa nei dettagli.

Come indossare gli abiti autunnali

Il segreto è osare: non ponete limiti a possibili accostamenti che vi piacciono, giocando anche con i contrasti. Un abito sportivo può diventare anche glamour con un paio di décolléte, ed uno più ricercato invece può diventare casual con un paio di sneakers.

Non sottovalutate anche le cinture: morbide sui fianchi o strette in vita, possono permettervi di dare al vostro abito un look sempre diverso, da adattare alle vostre esigenze.

Con abiti che lasciano le braccia scoperte potete abbinare anche cardigan, giubbini di jeans, giacche e blazer: i capispalla a prova d’Autunno per resistere alle imprevedibilità delle temperature.

