Amazon apre il suo primo negozio a Milano, ma non vende niente!

Amazon apre il suo primo negozio fisico a Milano per la durata di undici giorni, ma non è possibile acquistare nulla al suo interno!

Il re degli e-commerce, Amazon apre oggi, lunedì 19 novembre del 2018, il suo primo negozio fisico. Si tratta di un temporary shop che rimarrà aperto per undici giorni, ovvero fino al 26 novembre del 2018. Il negozio ha sede a nel capoluogo lombardo di Milano, in via Dante al numero 14.

Cosa possiamo acquistare al suo interno? Nulla! Si tratta infatti di un luogo in cui poter andare a toccare con mano e a vedere i prodotti che desideriamo acquistare. In seguito potete tornare a casa e fare il vostro classico acquisto online e potete attendere l’arrivo del corriere con la consegna dopo qualche giorno.

Amazon in Italia, a Milano arriva il primo negozio fisico!

In via Dante apre appunto il primo pop up store fisico del colosso degli e-commerce, proprio qui le vetrine dello shop online lasceranno il posto a quelle fisiche. L’iniziativa è nata per dare ai clienti l’opportunità di toccare con mano i prodotti dei loro desideri prima di acquistarli, a differenza di quando si fa shopping online in cui ci si può basare solo sulle foto e sulle recensioni.

Questa iniziativa si chiama A­mazon Loft for Xmas ed è stata lanciata in occasione della settimana dedicata al Black Friday del 2018. Ovvero la settimana dedicata agli sconti su elettrodomestici, prodotti hi-tech, moda, accessori, make up e molto altro. Così potete cogliere l’occasione di fare e di farvi i primi regali di Natale a prezzi stracciati.

Tra i prodotti esposti nello store l’attenzione si è focalizzata su: fitness, moda, bellezza, casalinghi e tecnologia, ovvero i prodotti più gettonati in questo periodo. Ad ogni prodotto esposto è stato associato uno Smile Code, in questo modo i clienti potranno fare l’acquisto inserendo il codice sconto direttamente dall’applicazione, senza dover per forza tornare a casa.

Lo store è aperto tutti i giorno dalle ore 10,00 alle 20,00 ed è previsto un calendario ricco di appuntamenti. Infatti faranno visite brand e personaggi famosi, appartenenti al mondo del cinema e dello spettacolo, come Pif, ma anche cantanti come Elisa.

