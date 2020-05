4 Ristoranti ad Arezzo: ecco i locali in gara nella puntata del 21 maggio

Ecco quali sono e dove sono i locali protagonisti della sfida nella puntata in onda giovedì 21 maggio 2020 di 4 Ristoranti.

Dalla splendida Riviera del Conero, per la puntata di 4 Ristoranti in onda giovedì 21 maggio 2020 (come sempre su Sky Uno dalle ore 21.15) Alessandro Borghese si è spostato ad Arezzo. E’ il capoluogo di provincia toscano, infatti, il luogo della sfida della quinta puntata (che è stata registrata lo scorso novembre) di questa sesta edizione del talent culinario. “La cucina aretina affonda le sue radici in una tradizione contadina fatta di prodotti rustici e genuini. Apparentemente semplice e con molti punti in comune con la cucina toscana, è costituita da una grande varietà di sapori forti e decisi come il carattere dei suoi abitanti” ha commentato Alessandro Borghese presentando la puntata in un’intervista a Arezzo Notizie.

4 Ristoranti ad Arezzo: la puntata del 21 maggio 2020

Ma quali sono i locali protagonista della sfida della puntata di 4 Ristoranti? Il primo è il Ristoriate di Mariano, il secondo l’Osteria Il Grottino, il terzo è La Lancia d’Oro e l’ultimo è la Vineria Ciao Dal Chiodo. Mariano, Elisabetta, Maurizio e Francesco sono i quattro rispettivi proprietari dei locali.

L’ingrediente bonus della puntata sono i fegatelli: chi saprà proporre meglio questo tipico piatto della tradizione aretina si aggiudicherà il bonus di 5 punti di Alessandro Borghese, che potrebbe essere determinante per la vittoria della puntata.

Mariano, il proprietario del Ristorante di Mariano che è stato aperto nella nuova location ad aprile 2019, è un ex attore e per cinque anni ha recitato anche nella soap Un posto al Sole. Il suo è un locale moderno e accogliente.

Elisabetta nella sua Osteria Il Grottino propone piatti tradizionale della cucina aretina e toscana, con un menù che varia in base alla stagione. Il ristorante si trova nel centro di Arezzo, vicino a Piazza Grande. Il locale punta molto sulla tradizione, tanto che anche le divise di chi ci lavora sono d’ispirazione medievale.

Anche La Lancia d’Oro è in Piazza Grande: anche nel locale di Maurizio vengono proposti piatti della tradizione aretino, ma leggermente rivisitati con un tocco moderno.

Alla Vineria Ciao Dal Chiodo, oltre che a bere del buon vino, si possono anche mangiare piatti all’apparenza semplici ma ben cucinati della tradizione di Arezzo.