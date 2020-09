Dal 1° settembre, ogni martedì, su Sky torna 4 Hotel. Alla conduzione del programma c’è sempre Bruno Barbieri: ecco le novità e le anticipazioni.

Da martedì 1 settembre a martedì 20 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) tornerà 4 Hotel, la trasmissione condotta da Bruno Barbieri in cui, sullo stile di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, si sfidano gli albergatori di tutta Italia. Quella del 2020 sarà la terza edizione del programma che, come le precedenti, sarà composta da otto diversi episodi. In questa edizione, le cui puntate sono state registrate prima del lockdown dovuto al Coronavirus, ci saranno delle novità rispetto al passato.

4 Hotel 2020: il regolamento e le novità

La novità più grande di questa edizione di 4 Hotel è rappresentata dal “cliente maleducato“, che metterà a dura prova la pazienza degli albergatori.

Bruno Barbieri

Resta invece uguale il format con i concorrenti che verranno ospitati per una notte nella struttura dei loro colleghi rivali e dopo il check-out saranno chiamati a esprimere il proprio voto riguardo la location, le camere, i servizi e il prezzo. Così come Alessandro Borghese in 4 Ristoranti, anche Bruno Barbieri in 4 Hotel con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato finale.

Il vincitore di ogni puntata riceverà un premio in denaro da investire per il proprio hotel.

4 Hotel 2020: le puntate dove si svolgono

Già nelle precedenti due edizioni di 4 Hotel abbiamo visto sfidarsi gli albergatori di vari luoghi d’Italia: la terza edizione non sarà da meno. La prima puntata, quella di martedì 1 settembre, avrà come location la Versilia, tra Forte dei Marmi, Camaiore e Viareggio.

Bruno Barbieri si sposterà poi in altre splendide zone d’Italie: la Penisola Sorrentina, Garda, la zona del Chianti, le Marche, la Val Rendena in Trentino Alto-Adige, la Tuscia e infine Palermo saranno le location delle successive sette puntate di questa edizione del 2020 di 4 Hotel.