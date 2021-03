Ricordate quel tessuto che tanto amava Coco Chanel? Il tweed è tra le tendenze della primavera 2021, tra completi tailleur, blazer dress, e camicie.

Raffinato, pregiato, chic ma senza eccessi. Se volete davvero non farvi trovare impreparate alle tendenze della primavera 2021, il prossimo acquisto da fare sarà un capo in tweed. Non pensate solo ai tailleur e non associate questo tessuto unicamente a qualcosa di elegante, perché questa primavera lo sdoganerà riproposto anche in un look anche casual e pret a porter.

Il tweed, il tessuto che conquistò Coco Chanel

Il tweed per Coco assunse un ruolo chiave all’interno delle sue collezioni, un amore perpetuato nel tempo che ancora oggi quando pensiamo a Chanel, subito l’immaginazione ci porta ai suoi iconici tailleur.

Intramontabile, come la caratteristica principale di questo tessuto di lana dalle origini scozzesi: la resistenza nel tempo, con la sua rigatura in diagonale o dai disegni che mescolati tra loro danno origine a diverse combinazioni check.

E le nuance pensando alla bella stagioni saranno delicate, solari e colorate: rosa, bianco, azzurro, combinazioni di colori basic con tonalità sgargianti, che rendono ancora più versatile questo tessuto evergreen in ogni sua declinazione.

Tendenze primavera 2021: tailleur, blazer dress e camicie in tweed

Chic ed eleganti con un tailleur, magari per il primo giorno di lavoro o per un appuntamento importante, sportive mescolando invece jeans e tweed ad esempio. Le diverse combinazioni di outfit che possiamo creare sono molteplici.

– Tailleur colorati come quello di Shein oppure classici in bianco e nero, con l’arrivo della primavera saranno quel salva look perfetto al lavoro ma anche in occasione di eventi e call importanti.

– E se cercate qualcosa di simile ma originale, vi innamorerete dei blazer dress, must have già indiscusso di questa primavera. Da indossare con una calza abbinata o anche con un leggings in jeans se volete dargli un’allure casual e da aperitivo.

– L’eleganza del tweed quando si incontra con l’oversize si trasforma in un camicia che può diventare anche una giacca pret a porter, l’ideale per quelle giornate in cui il freschetto c’è ancora ma l’aria diventa più calda.