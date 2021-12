Un successone per Zelig, condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, tanto che Mediaset ha deciso di prolungare di una puntata il programma comico.

Zelig non terminerà più il 2 dicembre ma il 9! Ha deciderlo è la stessa Mediaset che, considerando il successo che il programma ha avuto, decide di prolungare di un’altra puntata. Canale 5 passerà una quarta puntata di nuovo in compagnia dei comici più amati di sempre.

Zelig avrà anche una quarta puntata

Per i suoi 25 anni, Zelig è ritornato con 3 appuntamenti che ora sono diventati 4 grazie al grande successo ottenuto dallo show, condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Nonostante siano passati molti anni dall’ultima volta che, il programma risulta ancora fare il pieno di share toccando più del 21% di ascolti.

Per questo Mediaset ha deciso di fare un passo indietro e far terminare il programma con una puntata in più, il 9 dicembre invece che il 2. I comici storici del programma sono risaliti dopo tanti anni sul palco di Zelig regalando tante risate e intrattenimento al pubblico di Canale 5. Che lo show comico diventi fisso? Al momento non è dato sapere ma considerando il suo andamento non è escluso un grande ritorno.

