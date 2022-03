Oggi il Presidente Zelensky ha parlato in collegamento al Parlamento italiano invocando sanzioni più aspre per la Russia e dichiarando che l’obiettivo di Putin sia proprio l’Europa.

Parole forti quelle di Zelensky che invita il Parlamento italiano a intervenire più severamente contro la Russia. Terminati i saluti e i convenevoli, il discorso del presidente ucraino assume toni grevi sin da subito, sostenendo l’importanza da parte delle banche di bloccare i beni russi a tutti.

Il discorso di Zelensky agli italiani

Il presidente ucraino comincia passando in rassegna tutte le catastrofi e i bambini morti in Ucraina sotto i bombardamenti. Si sposta poi all’immagine forte di Genova bruciata o rasa al suolo, come riporta Fan Page, Zelensky dichiara: “L’invasione russa sta distruggendo le nostre vite. Immaginate Genova come Mariupol distrutta, da cui scappano le persone con ogni mezzo per arrivare al sicuro“.

Poi lancia una forte dichiarazione ricordando che l’obiettivo di Putin è l’Europa e che per costruire la pace c’è bisogno di ulteriori sanzioni da parte dell’Italia. Isolare il nemico, tagliarli i beni, non farli venire in vacanza e bloccare tutti i beni russi da parte delle banche italiane. Insomma, non è un intervento militare quello che chiede il presidente Zelensky ma una maggiore severità del Paese verso “un unico nemico”: Putin.

