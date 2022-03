Il video mentre cantava in un bunker la canzone di Frozen ha fatto il giro del mondo, ora la piccola Amelia canta a un evento in Polonia.

La bambina ucraina di sette anni, diventata “famosa” per un video girato mentre cantava la canzone di successo “Let It Go” del film d’animazione Disney Frozen, sta bene e ora è in Polonia.

Non solo la piccola Amelia Anisovych è riuscita a fuggire da Kiev ma ora è in Polonia, dove ha cantanto l’inno nazionale ucraino a un evento organizzato per beneficenza.

Domenica sera Amelia, indossando un tradizionale abito bianco ucraino, ha entusiasmato decine di migliaia di persone all’Atlas Arena di Łódź, in Polonia, con la sua versione dell’inno nazionale.

A realizzare il sogno di Amelia è stata Tina Karol’, famosa cantante ucraina che ha organizzato l’evento a Varsavia, intitolato “Insieme per l’Ucraina”. La cantante era un idolo per la piccola e ora, insieme a lei e ad altri cittadini ucraini, vanno in giro a sostenere la causa, per aiutare i loro connazionali.

Dopo aver passato giorni in un bunker, la piccola è riuscita a fuggire con sua nonna e i suoi fratelli in Polonia, dove sono arrivati più o meno il 9 marzo. Sua madre Lilia e suo padre Roman, però, sono rimasti a Kiev.

