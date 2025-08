Zanzare tigre, la soluzione per tenerle lontane da casa in estate

Come tenere lontane le zanzare tigre in estate ed evitare che creino problemi: la soluzione che cambia tutto.

L’estate è uno dei periodi dell’anno in cui si diffonde particolarmente la zanzara tigre (Aedes albopictus), una delle specie più invasive presenti in natura, in quanto questo insetto ematofago, arrivato accidentalmente in Italia negli anni ’90, rappresenta un problema di sanità pubblica molto serio, poiché può comportare diversi rischi per la salute delle persone. Scopriamo, dunque, insieme come tenerla lontana da casa, mediante una serie di accorgimenti.

Zanzara tigre in Italia, un problema per la salute

Gli esperti del Consiglio Nazionale delle Ricerche mettono in guardia sul clima in quanto le precipitazioni intense e ondate di caldo crea una sorta di “incubatrice naturale” per le uova della zanzara tigre.

Quest’ultime, infatti, non sono deposte direttamente in acqua, bensì in prossimità di ristagni ad esempio sottovasi, tombini e qualsiasi contenitore abbandonato che possa raccogliere pioggia. Le uova, resistenti anche a lunghi periodi di siccità, si schiudono solo quando sono sommerse, scatenando una moltiplicazione molto veloce della popolazione adulta in appena una settimana.

Zanzara

Genova fu tra le prime a fare i conti con questa presenza invasiva, che ha saputo insediarsi anche in ambienti inconsueti tra i quali possiamo annoverare i cimiteri, dove si sono riprodotte nei vasi dei fiori. Da marzo ad ottobre, con un picco tra giugno e settembre, l’Aedes albopictus resta attiva, ma nelle aree più calde può allungare il proprio ciclo vitale fino all’inverno inoltrato.

La soluzione per tenere alla larga questo insetto

Se le disinfestazioni pubbliche rappresentano il primo passo da effettuare per limitare la diffusione di tale insetto, c’è da dire che anche i cittadini devono fare la loro parte, cominciando con la prevenzione in casa.

In tal senso, è d’uopo evitare ristagni d’acqua per più di tre giorni, svuotando regolarmente sottovasi, annaffiatoi e giocattoli da giardino. Bisogna, inoltre, usare le zanzariere, in quanto impediscono l’ingresso degli insetti in casa, senza ricorrere a sostanze chimiche.

La zanzara tigre, che, di solito, è attiva prevalentemente nelle ore diurne ed è aggressiva nei confronti dell’uomo, è in grado di trasmettere virus pericolosi come il dengue, il chikungunya, Zika e febbre gialla, pertanto bisogna prestare massima attenzione a tali accorgimenti.