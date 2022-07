Un tuffo nella nuova collezione di costumi da mare Yamamay che punta su mix and match, sensualità e comfort.

Mai come in spiaggia un costume da bagno chic deve essere anche particolarmente confortevole e permetterci di godere delle giornate di vacanza in totale relax ed è proprio questa l’idea che caratterizza la collezione beachwear 2022 di Yamamay, che mette al primo posto la ricerca di una silhouette che si modelli lungo le forme del corpo e un’esplosione di colori, brillanti e luminosi, tie-dye, fantasie animalier, per accontentare i gusti di tutte. Da chi cerca costumi eleganti a chi predilige modelli più audaci o romantici in modelli diversificati che vanno dai bikini triangolo ai top, fino ai costumi interi cut out secondo il trend del momento.

Yamamay costumi mare 2022: bikini triangolo, top e fascia in fantasie e modelli mix and match

La collezione beachwear di Yamamay è caratterizzata da sempre dal mix and match, ovvero la possibilità di poter personalizzare il proprio bikini non solo nella scelta del modello – top, fascia, bikini a triangolo o reggiseno – ma anche nel mescolare fantasie e abbinamenti. Così un bikini animalier può essere abbinato ad uno slip nero con piccoli anelli ai fianchi, dando così un tocco chic, oppure uno slip animalier può abbinarsi ad una fascia nera impreziosita di paillettes. Il punto di forza di questa collezione è proprio la personalizzazione.

Un altro punto di forza quest’anno è la varietà di taglie, una politica che il brand ha abbracciato da diverso tempo nella lingerie e adesso abbraccia anche nella collezione mare: anche il costume perfetto è quello che parla e si adatta al corpo delle donne, bello così com’è nella sua naturalezza, cancellando definitivamente dal vocabolario il concetto di prova costume.

Tantissime anche le fantasie: paisley, tie-dye, fiori impreziositi di paillettes ma anche modelli sportivi a costine per chi anche in spiaggia non vuole rinunciare al taglio comfort del look da workout. Spazio però anche alla riscoperta di fantasie dal sapore vintage come i pois, disponibile anche nel bikini a vita alta e con reggiseno stretto da un fiocco, proprio per un tuffo negli anni ’50.

Eleganti e scintillanti: la swimsuit da indossare al mare ma anche alla sera

Chi ama scintillare in spiaggia difficilmente resterà a guardare solamente la collezione di swimsuit Yamamay, che pensa al costume intero come un outfit che a mare possa donare un’innata eleganza e luminosità scintillando al sole così come alla luce della sera. Modelli cut out sensuali che immaginiamo di indossare con gonne pareo o con pantapareo, che alla sera diventano perfetti body da indossare sotto un blazer leggero o sotto un kimono.

Impreziositi da anelli strizzando l’occhio alle tendenze anni ’70, da una cascata di paillettes o da decorazioni luminose, vale la pena lasciarsi conquistare da almeno uno di questi modelli unici che trovate anche in saldo a metà prezzo.

