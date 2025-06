Yakuza di Elodie e Sfera Ebbasta, il significato: “Sei la mia pace nel caos”

Qual è il significato di Yakuza di Elodie e Sfera Ebbasta? La canzone parla di una storia d’amore vissuta ai limiti.

Elodie e Sfera Ebbasta tornano a collaborare per regalare ai fan una canzone esplosiva. Si intitola Yakuza ed una ballata urbana che mette al centro della scena emozioni diverse, che spesso si alternano in modo repentino, specialmente quando di mezzo c’è l’amore. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Yakuza di Elodie e Sfera Ebbasta: il significato della canzone

Uscita venerdì 27 giugno 2025, Yakuza di Elodie feat. Sfera Ebbasta è stata scritta dai due artisti con Davide Longhi, Federica Abbate, Maximilian Agostini e Tarik Johnston, in arte Rvssian. Il significato della canzone ruota attorno alle emozioni che una relazione vissuta ai limiti può suscitare. Passione e romanticismo si contrappongono a disincanto e paura, ma rinunciare al partner è fuori discussione.

“Per me l’amore è freddo come le manette

Come le palazzine da ragazzina, che stavo al verde

Ti dice che una come me è solamente carpe diem“.

I due partner si nascondono come “la Yakuza”, termine che indica l’universo criminale giapponese e viene utilizzato proprio per rendere l’idea della clandestinità del rapporto.

“Sei la mia pace nel caos, sei la mia cura

Siamo due poli opposti e ci siamo nascosti sotto la stessa luna

E questa volta so che non mi basterà una scusa

Per tutte le volte che ti ho delusa“.

Elodie e Sfera Ebbasta parlano di una relazione difficile, fatta di luci e ombre. Sembra non avere futuro, ma vale comunque la pena viverla.

“Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi

Saranno solo maldicenze, sì, però fa niente, eh-eh“.

Yakuza di Elodie e Sfera Ebbasta racconta di un sentimento forte, che probabilmente la gente non comprenderà, ma che i protagonisti scelgono comunque di portare avanti, in barba al giudizio degli altri. E’ un errore? Non importa, sbagliare è umano.

Ecco il video di Yakuza di Elodie e Sfera Ebbasta:

Yakuza di Elodie e Sfera Ebbasta: il testo della canzone

Sono a un passo dal caos, non ho paura

Non rifiuterò mai la tua avventura

E ci nascondiamo come la Yakuza…

Continua per il testo integrale