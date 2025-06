Sfera Ebbasta si arrabbia con i fan a Ferrara, lo sfogo del cantante lascia i presenti senza parole: “Mi devo inca***re?”.

Chi era presente al concerto di Sfera Ebbasta a Ferrara non si aspettava di certo di assistere a una scena simile. Infatti, durante il suo ultimo concerto a Ferrara, il noto trapper si è mostrato visibilmente infastidito dal comportamento dei fan, in occasione dell’esecuzione del brano “Bottiglie Privè“. L’artista si è accorto che pochi spettatori avevano acceso la torcia dei cellulari, un gesto ormai diventato simbolico durante le canzoni più intime e significative dei concerti dal vivo. Ma scopriamo qual è stata la reazione del trapper.

Lo sfogo del trapper durante il concerto

“La metà di voi non ha tirato fuori il cellulare dalla tasca. Come la devo prendere questa cosa? Non è bello. Cioè, mi devo inc***zare?“, sono state le parole di Sfera Ebbasta dal palco. Queste frasi, pronunciate con tono visibilmente irritato, hanno scatenato una reazione mista nel pubblico presente.

L’episodio è diventato subito virale sui social e ha rilanciato un acceso dibattito: è giusto pretendere che i fan accendano la torcia dei cellulari durante un live?

Da una parte c’è chi difende Sfera Ebbasta e sostiene che la partecipazione attiva dei fan contribuisca a rendere l’esperienza più emozionante e condivisa. Dall’altra, chi critica l’artista e rivendica la libertà dei presenti di godersi lo spettacolo come preferiscono.

La reazione dei fan allo sfogo del trapper

Alcuni artisti sono contrari all’uso dei telefoni durante i concerti e incoraggiano i fan a vivere intensamente e senza distrazioni il momento presente. Al contrario, per Sfera Ebbasta, la tecnologia e l’interazione dei cellulari sono strumenti utili a intensificare la connessione tra artista e pubblico.

Sotto al post che è subito diventato virale c’è chi ha difeso il trapper chiarendo che l’uso del flash era richiesto unicamente per quel brano. Tuttavia, non manca chi ha storto in naso di fronte alle pretese del cantante.