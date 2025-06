Qual è il significato dei tatuaggi di Benedetta Parodi? La conduttrice ha scelto immagini importanti, dedicate ad amori e passioni.

Benedetta Parodi non ha mai nascosto di essere appassionata di tatuaggi, tanto che ogni volta che si siede sulla poltrona del tatuatore lo condivide sui social. Scopriamo tutte le immagini che ha scelto di imprimere sulla sua pelle e il loro significato.

Il significato dei tatuaggi di Benedetta Parodi

Da sempre appassionata di cucina, Benedetta Parodi si è scoperta amante dei tatuaggi dopo i quarant’anni. L’ex conduttrice di BakeOff ha fatto il primo tattoo nel 2016, quando aveva quarantaquattro anni, scegliendo un’immagine che rappresenta alla perfezione il suo amore per il buon cibo. E’ una grande forchetta in stile fantasy, impressa sull’avambraccio destro, che lei stessa ha descritto come “un po’ bacchetta magica, un po’ forchetta“. Questo disegno ha un significato particolare: le ricorda che è riuscita a trasformare una passione in lavoro.

Gli altri tatuaggi di Benedetta sono dedicati alla famiglia. All’interno del polso sinistro ha tre cuoricini, uno colmo di inchiostro nero e gli altri solo sagoma, fatti insieme alle figlie Eleonora e Matilde. Questo tattoo rappresenta il forte legame tra madre e figlie.

Ovviamente, non poteva mancare un disegno dedicato al terzogenito Diego. E’ sempre la sagoma di un cuoricino, ma è impressa all’interno del dito medio sinistro.

Quanto ha speso Benedetta Parodi per i tatuaggi?

Un altro tatuaggio che Benedetta Parodi mostra spesso sui social, involontariamente vista la posizione, è la grande ala che ha sul lato esterno dell’avambraccio sinistro. Questa immagine è dedicata al papà Pietro, scomparso nel 2012. “L’ala è quella di un’aquila ma anche di un angelo e l’ho fatta in memoria di mio padre. La nostra favola preferita aveva come protagonista una grande aquila e la sua piccola“, ha raccontato la conduttrice su Instagram.

Infine, ha una piccola R sul polso destro di cui non ha mai svelato il significato. Non sappiamo quanto abbia speso Benedetta per i tatuaggi, ma, visto che le immagini sono piuttosto semplici, non dovrebbe essere una cifra esagerata.