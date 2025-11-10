William può salire al trono prima della morte di re Carlo? In merito, la legge inglese è molto chiara: ecco cosa dice.

Dopo la morte della regina Elisabetta II, il trono è andato a re Carlo, il primo in ordine di successione. Il popolo, questo non è un mistero, avrebbero preferito William al suo posto, ma la legge è legge e non può essere violata. Una domanda, però, sorge spontanea: il principe potrebbe essere eletto sovrano prima della morte del padre?

William può salire al trono prima della morte di re Carlo?

Le vicende della Royal Family sono sempre appassionanti, anche quando si tratta di regole di successione al trono. Secondo un sondaggio del Mail On Sunday, dopo la morte di Elisabetta II il popolo avrebbe preferito vedere William sul trono. Eppure, ciò non è accaduto e re Carlo ha finalmente indossato la corona che sognava da tempo. I sostenitori del duca di Cambridge, però, non si sono mai arresi e in molti sperano di vederlo diventare sovrano prima della morte del padre. Ma una situazione di questo tipo può davvero verificarsi?

Secondo la legge, no, o meglio William potrebbe salire al trono prima della morte del re soltanto se lo stesso Carlo decidesse di abdicare. La linea di successione deve essere sempre rispettata e non è possibile escludere un erede legittimo. Questo significa che, se il marito di Camilla volesse rimanere in carica fino al giorno della sua dipartita, niente e nessuno potrebbe impedirglielo.

Soltanto se il re decidesse di rinunciare, ad esempio per questioni di salute, la corona passerebbe di diritto a William.

E se morissero sia re Carlo che il principe William?

Appurato che William può salire al trono prima della morte del re solo se lo stesso Carlo decidesse di abdicare, cosa accadrebbe se padre e figlio morissero improvvisamente? Considerando che la corona passa di generazione al figlio maggiore del sovrano scomparso, se il monarca e il diretto erede dovessero morire senza preavviso, la successione andrebbe direttamente al figlio più grande dell’erede. In questo caso, quindi, verrebbe eletto monarca George, primogenito del principe e di Kate Middleton.

Se William non avesse avuto figli legittimi, il trono sarebbe andato al fratello maggiore, quindi al principe Harry. Alla morte di quest’ultimo, si sarebbe passati ad Archie e così via.