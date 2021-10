William e Kate, secondo alcune indiscrezioni futuri sovrani d’Inghilterra, in occasione dell’Earthshot Prize di Londra si sono mostrati più vicini e complici.

In occasione della loro prima cerimonia all’Earthshot Prize Award di Londra, il duca e la duchessa di Cambridge hanno sbalordito il pubblico. William e Kate si sono dimostrati impeccabili in fatto di stile e non solo: si sono anche mostrati più complici e affettuosi che mai. La coppia ha stregato pubblico e fotografi.

La complicità tra i due

William e Kate si sono mostrati insolitamente affettuosi in pubblico, infrangendo il protocollo reale. Il duca e la duchessa sono stati fotografati mentre si tenevano per mani e si parlavano all’orecchio. I sudditi sono letteralmente impazziti per questo amore a prova di obbiettivo fotografico!

Alla cerimonia è stato inoltre molto apprezzato il gesto di Kate Middleton di utilizzare un abito usato, già indossato per un red carpet nel 2011. Neanche a dirlo, la duchessa è apparsa più meravigliosa che mai.

William invece ha abbandonato il solito smoking a favore di una giacca di velluto verde e un dolcevita alla moda. I duchi di Cambridge sono apparsi come due divi, a prova di flash.

Intanto si fanno sempre più strada le indiscrezioni che vedono William e Kate come futuri regnanti di Inghilterra in seguito alla morte della Regina Elisabetta. Del resto, il galateo e l’eleganza non mancano: non abbiamo dubbi sul fatto che saranno molto amati dai sudditi inglesi.

William e Kate hanno tutto, anche l’amore che era mancato alla sfortunata coppia formata da Carlo e Diana.