WhatsApp, come non far vedere messaggio letto: tutti i modi per non far vedere agli altri se hai letto o meno un messaggio in chat.

Ami rispondere con calma ai messaggi e non ti piace far vedere ai tuoi amici quando leggi effettivamente i loro messaggi? Dì la verità, quante volte ti sarà capitato di dover anche inventare scuse per spiegare il motivo per cui non hai risposto subito. Sappi però che puoi risolvere questo piccolo problema facilmente. Scopriamo insieme come non far vedere messaggio letto su WhatsApp.

WhatsApp: come non far vedere messaggio letto su gruppo o in chat singola

I metodi sono utilizzabili, nella maggior parte dei casi, sia se stiamo parlando di chat di gruppo sia se ci riferiamo a chat individuali. Ovviamente, il primo modo, il più semplice e immediato, è quello che consiste nel disattivare le conferme di lettura, quindi di togliere le ‘spunte azzurre’. Si tratta però di un’operazione reciproca, e questo non va bene a tutti gli utenti.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

Ma esistono altri metodi che non vanno a inficiare la possibilità di poter vedere se i nostri amici leggono o meno i messaggi che inviamo (sempre che non li utilizzino anche loro), e che non utilizzano le spunte blu. Per leggere i messaggi di nascosto possiamo ad esempio leggerli dalla lock-screen, o dal centro di notifica dello smartphone. Di default tutti gli smartphone e gli iPhone hanno la visualizzazione delle notifiche abilitata. Nel caso così non fosse, puoi riattivarla semplicemente dalle impostazioni. In questo modo potrai leggere i messaggi semplicemente aprendo la tendina e facendo uno swipe verso il basso. Dall’anteprima però non sempre è possibile leggere i messaggi integralmente. Dipende infatti dalla lunghezza e dal numero di messaggi non letti.

Leggere un messaggio senza visualizzarlo

Esistono altri due metodi alternativi per poter leggere i messaggi ricevuti senza obbligatoriamente aprirli. Il primo è tramite il widget disponibile nella versione dell’app per Android. Per attivarlo basta fare un tap prolungato in un punto della home, selezionare la voce Widget, individuare quello di WhatsApp relativo ai messaggi ricevuti, effettuare un tap prolungato su di esso e posizionarlo nella schermata home. Da quel m omento, tutti i messaggi saranno disponibili semplicemente all’interno del widget, senza dover per forza entrare nell’app.

Per iPhone una funzionie simile è disponibile ma solo per messaggi recenti e aggiornamenti di stato. C’è però un’altra alternativa destinata solo ai possessori di dispositivi iOS: l’utilizzo di Siri. Il noto assistente vocale di Apple è infatti in grado di leggere il testo degli ultimi messaggi ricevuti (se hai un modello aggiornato ad iOS 10.3 o versioni successive). Basta attivare Siri e pronunciare la frase “leggi gli ultimi messaggi ricevuti su WhatsApp“.

