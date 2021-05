WhatsApp: come aggiungere un nuovo contatto senza avere il numero di telefono. Un trucco semplice e sicuro.

Vuoi aggiungere un nuovo contatto su WhatsApp ma non hai il numero di telefono? Non scoraggiarti. Esiste un nuovo trucco che potrà aiutarti. Si tratta di una novità che rende l’applicazione ancora più veloce e pratica, aggiunta all’applicazione già da diverso tempo ma non ancora conosciutissima nel nostro paese. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

WhatsApp: come aggiungere un contatto senza numero

Ti sarai accorto che da tempo WhatsApp ha aggiunto al proprio interno i codici QR. Tutti i profili presenti nella celebre app di messaggistica istantanea possiedono un codice QR che può essere condiviso con gli altri contatti. Dove trovare il proprio codice? Nelle impostazioni del profilo personale, cliccando i tre puntini in alto a destra.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

Si tratta del metodo decisamente più rapido per condividere il proprio contatto con tutti gli altri utenti, nella massima sicurezza possibile. Ma le sorprese nel mondo di WA non finiscono mai, ed è arrivato un altro tool a semplificare le nostre vite…

WhatsApp: nascondere le chat

Con un aggiornamento, diverso da quello del 15 maggio, è diventato possibile nascondere a tutti le nostre chat. Se in passato gli utenti hanno spesso accusato WhatsApp di non tenere troppo a cuore la sicurezza all’interno dell’app, gli sviluppatori hanno scelto di fare un passo avanti per proteggere le nostre conversazioni. Per poter nascondere le chat bisogna utilizzare l’impostazione del ‘blocco all’app con l’impronta digitale‘.

Si tratta di una nuova impostazione non ancora presente nelle principali app rivali di WA. Per poterla attivare dobbiamo andare sulle impostazioni, cliccare su Account e infine sulla voce Privacy. In basso troveremo la funzione Blocco con impronta digitale. Una volta attivato, per poter accedere all’app serviranno obbligatoriamente le nostre impronte digitali. Se vuoi scoprire altri trucchi su WhatsApp, dai un’occhiata a questo video:

