WhatsApp sta per ottenere importanti novità che riguarderanno lo stato degli utenti. Scopriamo quali sono le più importanti.

Chi usa WhatsApp, la nota app di messaggistica usata in tutto il mondo, sarà ormai abituato alle tante innovazioni che ogni anno si susseguono. E tutto al fine di renderne l’utilizzo più piacevole e pratico. Dei cambiamenti, però, non ci si stanca mai. E così, la nota app ha già deciso di riaggiornarsi, portando delle piccole novità che conquisteranno di sicuro chi la utilizza ogni giorno. Ecco, quindi, quali sono le più interessanti dopo la possibilità di reagire ai messaggi e che a breve saranno disponibili per tutti gli utenti.

Stato di WhatsApp: ecco come cambierà

Lo stato di WhatsApp è quello che da qualche anno consente agli utenti di comunicare come stanno o cosa pensano. Molto simile alle Stories di Instagram, ha la durata di 24 ore e può contenere foto, gif, video in grado di esprimere rapidamente cosa si pensa o si desidera comunicare agli altri.

whatsapp cambiamenti

Al fine di rendere il tutto più performante, sono stati quindi annunciati tutta una serie di cambiamenti volti a migliorarne l’utilizzo.

Il primo riguarda la privacy. Gli utenti, infatti, potranno scegliere a chi mostrare il proprio stato. Una disposizione che una volta scelta diventerà automatica fino al prossimo cambiamento. Per attivarla basta cliccare su Stato e specificare se mostrarlo a tutti i contatti presenti in rubrica o solo ad alcuni. Sarà inoltre possibile condividere dei messaggi vocali nel proprio stato. Gli stessi avranno una durata massima di 30 secondi e saranno visibili (e ascoltabili) come sempre per 24 ore.

Il cerchio che appare intorno all’immagine del profilo si colorerà inoltre in modo diverso al fine di rendere chiaro che c’è qualcosa di nuovo e, sarà possibile visualizzare delle anteprime nei link contenuti negli stati.

Altri cambiamenti in arrivo

Agli aggiornamenti destinati allo stato, si aggiungeranno altre simpatiche novità. Tra queste c’è l’introduzione delle reazioni che consentirà di rispondere rapidamente ai messaggi toccando semplicemente una delle emoji proposte.

Tutto ciò dovrebbe iniziare ad essere disponibile già dalle prossime settimane. Come sempre accade, l’implementazione avverrà in modo progressivo, raggiungendo pian piano tutti gli utenti. Il tutto per un utilizzo ancor più semplice, immediato e divertente di WhatsApp.

