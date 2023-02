Calisthenics: cos’è e in cosa consiste questo metodo di allenamento praticato anche da Lorella Cuccarini.

Come fa una showgirl come Lorella Cuccarini, classe 1965, ad essere ancora in una forma invidiabile? Merito di madre natura, ma anche della sua applicazione nell’arte del calisthenics, un metodo di allenamento di origine antica ma fondamentale per allenare il corpo e sviluppare il fisico. Di cosa si tratta? di una tipologia di training, o workout, che punta tutto sulla “forza” e sulla “bellezza“, come spiegato anche dall’etimologia della parola. In particolare, la calistenia include esercizi ginnici eseguiti in maniera ritmica e che sono finalizzati a sviluppare la bellezza e a rafforzare la figura. Scopriamo insieme in cosa consiste, quali sono i benefici e le possibili controindicazioni.

Cos’è e a cosa serve il calisthenics

Tecnicamente, il calisthenics è l’arte di utilizzare il proprio peso corporeo come resistenza per sviluppare il fisico. Lo scopo di questo metodo non è solo di aumentare la forza, ma anche la flessibilità e la mobilità sotto sforzo. Per perseguire tale obiettivo, la calistenia prevede una serie di esercizi e movimenti differenti che comprendono il tirare, lo spingere, il piegare, il saltare l’oscillare, usando solamente il proprio peso come resistenza.

In particolare, gli esercizi tipici del calisthenics sono sit-up e piegamenti sulle braccia. Grazie a questa tecnica è possibile migliorare le proprie capacità psicomotorie, l’equilibrio, la coordinazione, e al contempo bruciare molte calorie e grassi (anche senza andare necessariamente in palestra).

allenamento glutei crossfit pedana salto

Un allenamento mirato che può avere tantissimi benefici e che può aiutare a conseguire straordinari obiettivi. Tra questi, però, non la perdita di peso. Nonostante sia un metodo che permette di consumare molte calorie, non ha infatti necessariamente un effetto dimagrante. Per dimagrire è infatti necessario che le calorie assunte con la dieta siano inferiori a quelle consumate con l’allenamento. Ciò vuol dire che per poter dimagrire è necessario che l’atleta non cambi la propria dieta rispetto ai momenti di sedentarietà, e che non aumenti l’apporto calorico.

Benefici e aspetti negativi

Abbiamo accennato nei paragrafi precedenti ad alcuni dei benefici che il calisthenics garantisce, se utilizzato come metodo costante nei propri allenamenti. In particolare, tra i vantaggi collegati a questo metodo possiamo sottolineare:

– il condizionamento muscolare (aumento della forza pura, elastica, esplosiva etc,.);

– la resistenza breve;

– aumento dello stimolo;

– miglioramento delle capacità psicomotorie;

– acquisizione di schemi motori;

– aumento del dispendio energetico;

– miglioramento del metabolismo del ricambio;

– economicità (può essere praticato anche a casa o all’aperto).

Tuttavia, anche il calisthenics dovrebbe essere praticato seguendo, almeno in una prima fase, le indicazioni di un professionista. Molte esecuzioni non sono infatti praticabili da tutti, se non in seguito a tanto esercizio. Non a caso, non sono rari i casi di infortuni dovuti proprio a questo tipo di allenamento, specialmente di natura legamentosa o tendinea.

In generale, questo metodo di allenamento è sconsigliato alle persone affette da grave obesità, molto sottopeso, a rischio di ischemia, affette da gravi malattie del rachide, da scompensi posturali, patologie tendinee e fratture ossee o infortuni muscolari ancora in fase di recupero.

