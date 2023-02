Nozze di smeraldo: cosa sono, come si festeggiano, quanti anni sono e cosa regalare agli sposi arrivati a questo traguardo.

Le nozze di smeraldo sono tra le più importanti e attese dagli sposi di tutto il mondo. A quanti anni corrispondono? Non a 40 anni di matrimonio, come spesso si è pensato (le nozze per i 40 anni sono di rubino), ma a ben cinquantacinque anni. Sono dunque le nozze che seguono quelle d’oro, già un traguardo straordinario e raggiunto da pochissime coppie nel mondo. E proprio per questo meritano di essere festeggiate in maniera speciale, per regalare un degno coronamento a una storia d’amore che si avvia ad arrivare all’eternità. Ecco tutto quello che devi sapere su questo particolarissimo anniversario di matrimonio.

Cosa significano e come si festeggiano le nozze di smeraldo

Se già le nozze d’oro sono un traguardo eccezionale, raggiunto ormai da pochissime coppie, quelle di smeraldo, anche per evidenti motivi anagrafici dei due sposi, sono una vera rarità. Proprio per questo sono abbinate a una pietra molto rara. Lo smeraldo è infatti una varietà di berillo dalla colorazione verde e dal valore immenso, che rappresenta perfettamente un legame come quello sviluppato dopo cinquantacinque anni di matrimonio. Una pietra che, peraltro, raramente si presenta uniforme, ma che è caratterizzata da molte imperfezioni, proprio come quelle che vivono le coppie che rimangono insieme per così tanto tempo.

matrimonio coppia fede

Imperfezioni che, se vogliamo, rendono ancora più bella sia l'unione matrimoniale che la stessa pietra. Ma come si può festeggiare un traguardo del genere? Se si ha l'intenzione di celebrare, giustamente, l'unione dei due sposi con una nuova celebrazione in grande stile, si potrà organizzare un ricevimento decorato, ovviamente, con il colore verde per tovaglia, tovaglioli, fiori, cuscini, e volendo anche piatti e bicchieri.

Per quanto riguarda i regali, invece, ci si può sbizzarrire con la fantasia. Si potrebbe pensare a poster di foto che ritraggano gli sposi nei momenti più belli della loro vita, o anche un video emozionante, con canzoni e interviste ad amici e parenti. O in alternativa si può anche optare per una bella pianta, per ricollegare il tutto sempre al verde. Se poi i due sposi sono ancora dei viaggiatori pieni di energia, perché non regalare loro un viaggio in Irlanda, l’isola di “smeraldo”? Non esiste meta più adatta…

Alcune frasi d’auguri

Stai per partecipare alle nozze di smeraldo dei tuoi nonni, dei tuoi zii o di altri parenti, ma non sai cosa scrivere nel biglietto? Quello che possiamo consigliarti è di essere sincero e di esprimere i tuoi sentimenti. Cerca di far capire quanta ammirazione trovi per i coniugi festeggiati, arrivati a un traguardo che poche altre persone sono riuscite a raggiungere.

Se vuoi lasciarti ispirare, ecco alcune riflessioni che potrebbero fare al caso tuo:

– Cari, è decisamente il caso di dire che voi due rappresentate dei modelli esemplari per chiunque non abbia smesso di credere nell’amore eterno, per tutti i cuori puri convinti che esista davvero un’anima gemella. Voler bene una persona per cinquantacinque anni è la prova tangibile che l’amore incondizionato non ha abbandonato questa Terra: auguri vivissimi per questo vostro straordinario traguardo!

– Carissimi, un anno dopo l’altro, i ricordi che condividete sono aumentati sino a non avere più fine: dai grandi eventi alle piccole gioie quotidiane, passando per qualche lieve e naturale turbolenza, quel che avete vissuto e che continuerete a vivere insieme è una fortuna di una rarità unica al mondo. Felici Nozze di Smeraldo da tutti noi.

– È ormai da più di mezzo secolo che due persone si sono trasformate in un’unica splendida coppia, che è stata capace di generare gioia ovunque intorno a lei. Alziamo i calici e brindiamo a due compagni di vita esemplari nel loro giorno più verde, che mai smetterà di fiorire!

