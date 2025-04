“What the Hell Just Happened?” di Remember Monday, il significato della canzone all’Eurovision

Qual è il significato di What the Hell Just Happened? delle Remember Monday? La canzone rappresenta il Regno Unito all’Eurovision 2025.

Il trio Remember Monday rappresenta il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2025 con la canzone What the Hell Just Happened?. Un brano divertente ed energico, che rappresenta alla perfezione l’animo delle tre artiste: scopriamo il significato e il testo.

What the Hell Just Happened? di Remember Monday: il significato

What the hell just happened? è la canzone con cui le Remember Monday sperano di riportare l’Eurovision Song Contest nel Regno Unito. E’ la prima band tutta al femminile a rappresentare l’UK dal 1999, un onore che Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele hanno accolto con il loro solito e travolgente entusiasmo. Per vincere l’ESC 2025, le tre artiste hanno pensato a un brano energico, che racconta in modo divertente le conseguenze di una serata con gli amici. Il significato ruota attorno agli eccessi, al caos e alla libertà totale.

“What the hell just happened?

What the hell just happened?

No clue, but l liked it

(Che diavolo è appena successo?

Cos’è appena successo?

Non ne ho idea, ma mi è piaciuto)“.

Le protagoniste di What The Hell Just Happened? si svegliano dopo una serata trascorsa insieme e si ritrovano con qualche danno più o meno visibile: un tattoo alternativo (un wc), un tacco rotto, un ginocchio sbucciato e via dicendo. Nonostante tutto, ne è valsa la pena.

“Oh, what a night, I don’t mind, it was time

To unwind and I volunteered

Look at me now.

(Oh, che notte! Non mi importa, era ora

Di staccare un po’ e mi sono offerta volontaria

Guardami ora)“.

Le Remember Monday hanno parlato così della canzone: “What The Hell Just Happened? è esattamente come ci sentiamo in questo momento! È tutto molto surreale; la nostra amicizia risale a così tanto tempo fa, e non avremmo mai immaginato di fare qualcosa del genere”.

Ecco il video di What the Hell Just Happened? di Remember Monday:

Il testo della canzone

Someone lost a shoe

I’m still in last night’s make up

I’m waking up like, “What’s this new tattoo?”…

(Qualcuno ha perso una scarpa

Sono ancora con il trucco di ieri sera

Mi sveglio tipo: “E questo nuovo tatuaggio?”)

Continua per il testo integrale