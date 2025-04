Milkshake man di Go-Jo, il significato: “Come and take a sip from my special cup”

Milkshake man è la canzone con cui Go-Jo si presenta all’Eurovision 2025 per l’Australia: scopriamo il significato e il testo.

L’artista Go-Jo è stato scelto dall’Australia per l’Eurovision Song Contest 2025. Per cercare di portare la vittoria a casa, il cantante porta in scena una canzone divertente, molto ritmata, che si intitola Milkshake man. Scopriamo il significato e il testo del brano.

Milkshake man di Go-Jo: il significato della canzone

All’anagrafe Marty Zambotto, Go-Jo partecipa all’Eurovision Song Contest 2025 con Milkshake come rappresentante dell’Australia. La canzone, scritta dallo stesso artista insieme ad alcuni membri della band pop australiana Sheppard, ossia George Sheppard, Amy Sheppard e Jason Bovino, è un invito ad abbracciare la versione più forte di sé.

“The shake is not a drink, it’s a state of mind

Il milkshake non è un drink, è uno stato mentale

It’s a secret superpower you were born to find.

(È un superpotere segreto e il tuo destino è trovarlo

Drink it every day and before you know it

Bevilo ogni giorno e prima che tu te ne accorga)“.

Il milkshake non dà solo il titolo alla canzone, ma viene utilizzato anche come una sorta di elisir di lunga vita, una metafora di benessere sia fisico che mentale. Non a caso, Go-Jo affida la bevanda a un vero e proprio “uomo del milkshake“.

“You can call me the milkshake man

Puoi chiamarmi l’uomo dei milkshake

I wanna shake up all the milk I can

(Voglio shakerare tutto il latte che posso

They know my name all across the land

Conoscono il mio nome in tutta la nazione)“.

Go-Jo ha parlato così della canzone: “Lo scopo di The Milkshake Man è quello di ispirare le persone ad abbracciare la versione più forte e orgogliosa di se stessi, e non riesco a pensare a un posto migliore per condividere questo messaggio che il palco dell’Eurovision!“.

Ecco il video di Milkshake man di Go-Jo:

Milkshake man: il testo della canzone

Come and take a sip from my special cup

I heard that you could use a little pick me up

What can get you high when you’re oh-so sad?…

(Vieni e bevi un sorso dal mio bicchiere speciale

Ho sentito che ti servirebbe un po’ di tiramisù

Cosa può farti volare quando sei -oh- così triste?)…

Continua per il testo integrale