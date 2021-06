Chi sono i wedding planner dei vip, quelli più famosi del mondo, che hanno organizzato i matrimoni più celebri degli ultimi decenni? Scopriamolo insieme!

Chissà chi e cosa rende i matrimoni e gli eventi dei vip così unici e indimenticabili. Una parte di ciò è dovuto alla presenza dell’amore tra i due sposi e alla loro voglia di condividere insieme il futuro, ma il più è dato dalla bravura e dalla professionalità dei wedding planner dei vip italiani e americani. Questi ultimi non si accontentano di compiere un lavoro mediocre, ma curano ogni dettaglio con precisione, stando bene attenti a seguire tutti i passaggi e a fare di quei festeggiamenti un capolavoro indimenticabile. Il sogno di ogni persona! Ora scopriamo insieme chi sono e come lavorano i wedding planner più richiesti nel mondo dei vip.

I wedding planner internazionali

Sono 5 i wedding planner più noti in America e nel resto del pianeta, ciascuno con una formazione professionale alle spalle per adempiere al meglio ai loro compiti. Ora ve li presentiamo. Iniziamo da David Tutera, organizzatore di eventi caratterizzati da un’eleganza spettacolare e con vent’anni di esperienza nel campo; un’esperienza che gli ha dato la possibilità di lavorare per personalità come Jennifer Lopez, Elton John, Matthew McConaughey, Tommy Hilfiger e i Rolling Stones.

Matthew Mcconaughey

Tra le wedding planner più conosciute non può mancare Sarah Haywood, chiamata da tutti i continenti per rendere ogni evento grandioso quanto il suo talento nel pianificare ogni minimo particolare di esso. La donna inglese ha dato spazio alla sua creatività per vip di grande spessore (ma anche famiglie reali). Basta pensare che è stata consulente per la CNN durante la diretta del Royal wedding tra il principe William e Kate Middleton.

Infine, è importante citare anche Preston Bailey, Colin Cowie e Mindy Weiss. Il primo ha contribuito a rendere magici eventi organizzati per Donald Trump, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas, Jennifer Hudson e Donna Karan. Cowie ha curato feste e manifestazioni per vip del calibro di John Travolta, Nicole Kidman, Jennifer Aniston e Demi Moore.

Mentre Mindy Weiss si è occupata del matrimonio tra Fergie (Black Eyed Peas) e Josh Duhamel, di quello tra Ellen DeGeneres e Portia De Rossi. Non mancano anche le nozze tra Nicole Richie e Joel Madden, Gwen Stefani e Gavin Rossdale e Channing Tatum e Jenna Dewan. Inoltre, quest’ultima ha dato grande prova di sé anche con eventi per Jessica Simpson, Serena Williams, Heidi Klum e Pink, tra i tanti.

I wedding planner italiani

Ora passiamo ai wedding planner italiani, tra i quali emerge Silvia Slitti, moglie dell’ex attaccante del Milan Giampaolo Pazzini. Quest’ultima ha fondato la società Silvia Slitti Luxury services and events, che si occupa di organizzare matrimoni ed eventi per i vip, come le nozze tra Luca Toni e Marta Cecchetto. Noto al grande pubblico è soprattutto Enzo Miccio, che considera la bellezza armonia ed equilibrio perfetto degli elementi che insieme compongono una melodia magica. Non solo matrimoni, ma anche party, cene eleganti e tutto ciò che serve per dare felicità a chi chiede i suoi servizi.

Enzo Miccio

Infine, citiamo Daniela Bellotti, che pur non essendo un’organizzatrice a tutti gli effetti, è molto richiesta nel settore: fotografare feste ed eventi di ogni genere e catturare con ogni suo scatto la gioia di quei momenti, per renderli più vividi che mai, è la sua passione.