Wanda Nara rivela in TV di essere in psicoterapia e chiede che anche Mauro Icardi segua un percorso simile.

Continua lo scontro tra Wanda Nara e Mauro Icardi, alimentato dalle ultime vicende giudiziarie e gli scontri social. Ma adesso sotto i riflettori c’è Wanda Nara che ha concesso un’intervista esclusiva rilasciata al programma argentino Infama, dopo l’ultima udienza del processo di divorzio con Mauro Icardi tenutasi in Italia. L’imprenditrice e showgirl ha parlato apertamente della propria salute mentale, rivelando di seguire da mesi un percorso di psicoterapia, come richiesto dal tribunale. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Wanda Nara: la terapia per le figlie

La vicenda si è riaccesa a seguito di un episodio emotivamente delicato: la figlia minore, Isabela, avrebbe avuto una crisi di pianto dopo un incontro col padre, contattando in lacrime la madre. L’episodio ha scatenato la rabbia di Wanda Nara, che sui social ha rivolto pesanti accuse a Eugenia “La China” Suarez, attuale compagna di Icardi, colpevole, secondo lei, di aver ostacolato il rapporto tra Mauro e le sue figlie.

Wanda Nara non ha risparmiato parole dure anche nei confronti di Eugenia Suarez durante la trasmissione, pur ammettendo che il vero problema riguarda l’atteggiamento di Mauro Icardi. “È lui il responsabile. Ho reagito solo per il dolore di mia figlia” ha dichiarato, rivelando quanto la situazione stia danneggiando le loro figlie.

Ma al centro dell’intervista c’è soprattutto il tema della salute mentale: “Sto seguendo una terapia da mesi, come richiesto dal tribunale. Non mi sento in colpa, ma chiedo che anche lui lo faccia” ha spiegato Nara, lanciando un appello pubblico al suo ex marito.

Mauro Icardi e il rapporto con le figlie: “Serve una terapia”

La showgirl ha ribadito l’importanza della psicoterapia per migliorare il rapporto tra Mauro Icardi e le sue figlie.

“Spero che possa riconnettersi con loro in modo sano e completo” ha detto Wanda, aprendo comunque alla possibilità di un futuro sereno tra padre e figlie: “Lavorerò sempre affinché lui sia presente nella loro vita, secondo i loro desideri“.

L’intervista ha acceso nuovamente i riflettori sulla coppia e sul difficile percorso post-separazione, segnato da tensioni social e decisioni legali.