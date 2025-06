Alessandra Mastronardi e Elena D’Amario si esibiscono in strada, poi le scuse a Gianluca Grignani: il video è esilarante.

Una serata d’estate a Noto, due amiche e la musica di Gianluca Grignani: è bastato questo per trasformare un momento spontaneo in un piccolo fenomeno virale. Alessandra Mastronardi, celebre star de I Cesaroni, ed Elena D’Amario si sono lasciate trasportare dall’atmosfera rilassata della cittadina siciliana e hanno intonato “Destinazione paradiso” accanto a un artista di strada, regalando ai presenti, e successivamente ai fan sui social, un’esibizione inaspettata e autentica.

Le reazioni e le scuse a Gianluca Grignani

Il video, condiviso da Elena D’Amario su Instagram, mostra le due artiste immerse in una giornata di relax tra scorci barocchi, colazioni tipiche e sorrisi sinceri. Ma è stato proprio quel frammento musicale in piazza a conquistare il pubblico.

Tra i passanti, pochi sembrano aver riconosciuto subito le due celebrità, ma i fan non hanno perso tempo a condividere e commentare il video.

A colpire è stata soprattutto la spontaneità di Alessandra Mastronardi, che raramente si mostra così disinvolta in pubblico. Proprio per questo, lei ed Elena hanno poi inviato un messaggio ironico a Gianluca Grignani, scusandosi per la loro versione improvvisata della sua celebre canzone.

Un momento leggero in un periodo difficile per Alessandra Mastronardi

Per Alessandra Mastronardi, il 2024 non è stato un anno facile. Dopo la perdita di una persona cara e la fine del suo matrimonio con Giampaolo Sannino, l’attrice ha raccontato di essere alle prese con un “Presente complicatissimo“. In un’intervista recente, ha rivelato quanto stia cercando di vivere il momento, lasciandosi alle spalle le ansie del passato e del futuro.

Quel video a Noto, allora, è molto più di un frammento virale: è un simbolo di rinascita, di leggerezza ritrovata, di un’amicizia che illumina anche i giorni più grigi. E per i fan di Alessandra Mastronardi, è un’occasione per riscoprire la sua autenticità, lontana dai riflettori e più vicina che mai.