Wanda Nara sempre più isolata: Maxi Lopez e la madre Nora si schierano con Mauro Icardi nella battaglia familiare.

La situazione familiare di Wanda Nara si fa sempre più complicata e dolorosa. Dopo le tensioni con l’ex marito Mauro Icardi, ora anche Maxi Lopez, padre dei suoi tre figli maggiori, ha deciso di prendere posizione nella vicenda che da mesi tiene banco tra Argentina e Italia. Ma lui non è il solo. Infatti, anche la madre della showgirl e imprenditrice pare che si stia allontanando dalla figlia. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Maxi Lopez critica la sovraesposizione mediatica

Ospite di un noto programma televisivo argentino, Lopez ha dichiarato apertamente: “Le ragazze devono stare con il padre“. Un’affermazione che segna un netto cambio di rotta rispetto al passato, quando sembrava sostenere Wanda durante la separazione da Icardi.

Non è tutto: Maxi Lopez ha espresso il proprio disappunto per la continua esposizione mediatica dei figli, e ha rivelato che preferirebbe maggiore riservatezza.

Maxi Lopez

“Non mi piace che espongano sempre i miei figli. Anch’io sono stato molte volte con loro e non pubblico nulla” ha affermato, lanciando un chiaro messaggio a Wanda Nara. L’ex calciatore sembra dunque allinearsi alle richieste di Icardi, che da mesi denuncia pubblicamente le difficoltà nel poter vedere con regolarità le figlie Francesca e Isabella.

Anche la madre Nora prende le distanze

Come se non bastasse, secondo la stampa argentina nemmeno Nora Colosimo, madre di Wanda Nara, sarebbe più dalla parte della figlia.

La giornalista Karina Iavícoli ha rivelato che Nora non approverebbe la gestione della separazione e delle vicende familiari da parte di Wanda. Un ulteriore segnale del crescente isolamento dell’imprenditrice, ormai coinvolta in una battaglia familiare che si fa ogni giorno più pubblica e complessa che non accenna ad avvicinarsi alla sua fine.

Ora non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla vicenda.