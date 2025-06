Can Yaman ha una nuova fiamma, avvistato con Sara Bluma: ecco chi è la presunta nuova fidanzata dell’attore turco.

Can Yaman, amatissimo in Italia per i suoi ruoli nelle soap e nelle fiction nostrane, è stato recentemente paparazzato a Napoli in compagnia di una giovane ragazza. La foto, pubblicata sul profilo Instagram di un noto beach club di Castel Volturno, ha subito fatto il giro del web, scatenando le ipotesi dei fan. Chi è la nuova presunta fiamma dell’attore turco? Scopriamo tutti i dettagli.

Can Yaman e Sara Bluma insieme

L’immagine mostra Can Yaman sorridente accanto a una donna di spalle, la cui identità è stata rivelata grazie al tag dell’account: si tratta di Sara Bluma, una giovane DJ e produttrice musicale.

Nonostante l’entusiasmo del pubblico e i numerosi commenti sui social, al momento non ci sono conferme ufficiali su un possibile legame sentimentale tra Can Yaman e Sara Bluma. I due potrebbero essere semplici amici o collaboratori, ma il popolo del web ha già cominciato a fantasticare su una nuova storia d’amore per l’attore turco.

Dopo la chiacchieratissima relazione con Diletta Leotta, Can Yaman ha sempre mantenuto grande riservatezza sulla sua vita privata.

Can Yaman e il fascino che conquista l’Italia

Il successo di Can Yaman in Italia non si limita al piccolo schermo. La sua bellezza e il suo carisma continuano a far parlare di sé, alimentando costantemente il gossip.

In passato si era parlato di un possibile flirt con la giornalista brasiliana Thamires Hauch, ma anche questa voce non ha mai trovato conferma ufficiale.

Che sia amore o semplice amicizia, ogni sua apparizione pubblica riesce a catturare l’attenzione di fan e curiosi. Non resta che attendere per scoprire se questa nuova compagnia nasconda qualcosa di più.