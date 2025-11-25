Vivere di Vasco Rossi, il significato: “Sorridere dei guai, così come non hai fatto mai”

Qual è il significato di Vivere di Vasco Rossi? E’ una delle canzoni più amate e ascoltate del rocker di Zocca.

Tra le quasi 200 canzoni di Vasco Rossi, Vivere è senza ombra di dubbio una delle più amate e ascoltate dai fan. Un inno alla vita che non nasconde le difficoltà, ma incoraggia a non perdersi mai d’animo: scopriamo il significato e il testo.

Vivere di Vasco Rossi: il significato della canzone

Uscita nel 1993, Vivere di Vasco Rossi è contenuta all’interno dell’album Gli spari sopra. Scritta dallo stesso artista e musicata da Tullio Ferro e Massimo Riva, è una delle canzoni più amate dell’intera discografia del rocker di Zocca. Il significato, d’altronde, è potente e ruota attorno a sentimenti che tutti provano nel corso della vita. Ed è proprio l’esistenza la protagonista assoluta, con i suoi alti e bassi, tra tante incertezze e poche conferme.

“Vivere è un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere dei guai

così come non hai fatto mai“.

Ci sono giorni buoni e giorni cattivi, momenti in cui la gioia è l’emozione predominante e altri in cui la tristezza sembra non avere mai fine. Eppure, sempre di vita si tratta ed è giusto affrontarla pensando che “domani sarà sempre meglio“.

“Vivere anche se sei morto dentro

Vivere e devi essere sempre contento“.

Vasco Rossi canta un inno alla vita, ma non nasconde le difficoltà, i momenti bui, quelli in cui si ha voglia di “stare spento“. Ciò che conta è non perdersi mai d’animo e lasciarsi trasportare dal vento, con la convinzione che, come diceva Ornella Vanoni, “domani è un altro giorno, si vedrà“.

Ecco il video di Vivere di Vasco Rossi:

Vivere di Vasco Rossi: il testo della canzone

Vivere

è passato tanto tempo

Vivere…

Continua per il testo integrale