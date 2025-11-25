La zecca britannica dedica una moneta speciale a Freddie Mercury, celebrandone stile, eredità musicale e il legame con i Queen.

La Royal Mint ha scelto di raccontare Freddie Mercury in un modo inedito, lontano dalle celebrazioni tradizionali e più vicino all’immaginario che il cantante ha costruito nella storia della musica, con una nuova moneta commemorativa, nata come progetto artistico che ripercorre l’essenza del frontman dei Queen.

La moneta di Royal Mint che celebra Freddie Mercury

Il design della moneta presenta un’immagine di Freddie Mercury in pieno slancio scenico, scelta per evocare l’intensità emotiva dei suoi concerti.

Notiamo, infatti, la postura protesa verso il pubblico, il microfono inclinato come un’estensione del corpo, la sensazione di un istante sospeso tra musica e gesto teatrale. Ecco la moneta:

Lungo il bordo, è presente una sequenza musicale incisa, nonché piccoli elementi decorativi che richiamano l’estetica che lo ha reso una icona. Alcune varianti prevedono, inoltre, anche la presenza di tocchi cromatici che riprendono il famoso abbigliamento da concerto del frontman dei Queen.

Un omaggio condiviso dalla famiglia e dal mondo del volontariato

A rendere questa moneta ancora più significativa è il coinvolgimento diretto della famiglia di Mercury, che ha approvato e sostenuto il progetto, riconoscendone la sensibilità artistica.

La Royal Mint, inoltre, ha deciso di destinare una versione in oro al Mercury Phoenix Trust, fondazione nata per volontà dei Queen dopo la scomparsa dell’artista: il pezzo sarà messo all’asta e il ricavato andrà finanziare iniziative internazionali per contrastare l’AIDS.

La sorella del cantante ha preso parte alla presentazione, sottolineando come la scelta di raccontare Freddie attraverso un oggetto simbolico riesca a ravvivare ricordi personali e pubblici allo stesso tempo.