Un’operazione necessaria: come trasferire le foto dal telefono al PC con e senza cavo

Trasferire le foto dal telefono al PC è un’operazione semplice ma noiosa: scopriamo come fare, con e senza l’apposito cavetto.

Trasferire le foto dal telefono al PC è necessario: la memoria dei dispositivi non è illimitata. Non sempre, però, si tratta di un’operazione semplice, specialmente in assenza dell’apposito cavo. Vediamo come fare per non perdere neanche uno scatto.

Come trasferire le foto dal telefono al PC?

Un’operazione noiosa, ma necessaria. Stiamo parlando del trasferimento delle foto dal telefono al PC. La memoria va liberata periodicamente e, se non si vogliono cancellare le immagini, bisogna necessariamente utilizzare un computer, che a sua volta dovrebbe essere collegato a un hard disk esterno, ma questo è un altro discorso.

Se avete a disposizione l’apposito cavetto, l’operazione è semplicissima: vi basterà collegare lo smartphone al PC e autorizzare il trasferimento delle foto. Il problema sorge proprio quando non si ha un cavo USB, ma ci sono comunque diverse soluzioni. Innanzitutto, si può utilizzare la modalità wireless, appoggiandosi a piattaforme come: Sharedrop, Snapdrop, Transfernow o Wormhole. In alternativa, se non avete tante immagini, va bene pure il Bluetooth.

Le migliori applicazioni di archiviazione

Per trasferire le immagini dal telefono al PC si possono usare anche piattaforme come OneDrive, Google Foto, Dropbox, Quick Share, NearDrop o iCloud per iPhone. Vi basterà scaricare l’applicazione di riferimento e seguire le indicazioni. Volendo, si può utilizzare pure Amazon foto, accessibile sia da cellulare che da computer.

Sicuramente il metodo più semplice e immediato è il trasferimento via cavo, ma anche le altre applicazioni o piattaforme sono talmente intuitive che possono essere usate pure ai bambini. Un consiglio: prima di iniziare la procedura, consigliamo di cancellare dallo smartphone le foto che non interessano. E’ un’operazione noiosa, ma farlo da cellulare è assai più veloce. Inoltre, non dimenticate che anche la memoria dei PC non è infinita e non va mai sovraccaricata, per cui un hard disk esterno è indispensabile.