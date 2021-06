Vittoria De Angelis dei Maneskin è stata salvata da Damiano David: la musicista quasi investita da uno scooter ad Amsterdam. Il video.

Damiano dei Maneskin ha salvato la collega di band, Victoria De Angelis da uno scooter che quasi la investiva. Il video ha subito fatto il giro del web e dei social e mostra il frontman della rock band italiana, trionfatrice all’Eurovision Song Contest 2021, che – con riflessi pronti – evita alla bassista di passare un brutto quarto d’ora. Il cantante, infatti, ha afferrato Victoria per un braccio, evitando la tragedia.

Maneskin

Maneskin: Victoria quasi investita da uno scooter, Damiano la salva: il video

Grazie alla prontezza di riflessi di Damiano dei Maneskin, Victoria De Angelis – bassista del gruppo trionfatore all’Eurovision Song Contest di quest’anno – non è finita sotto a uno scooter. La musicista e il resto della band si trovavano ad Amsterdam. Erano scesi dall’auto per salutare un gruppo di fan e firmare autografi, quando il ciclomotore ha aumentato la propria velocità, arrivando quasi ad investire la bassista, soffermatasi sulla pista ciclabile. Il video:

Come potete immaginare, il filmato è diventato rapidamente virale ed è stato visualizzato da migliaia di utenti della rete e, ovviamente, anche dai fan del gruppo rock romano che sta ottenendo grande popolarità in tutta Europa e anche nel mondo, visto la risonanza che ha avuto la loro vittoria nella citata kermesse musicale europea.

I wanna be your slave è disco d’oro in Svezia

È inarrestabile il successo dei Maneskin in Europa: I wanna be your slave è il terzo singolo estratto dal nuovo album della band, intitolato Teatro d’ira – Vol. I, ha vinto il disco d’oro in Svezia. Un’ascesa incredibile quella di Damiano David e dei suoi compagni di band che, come ricorderete hanno vinto anche il Festival di Sanremo 2021, presentando – sul parco dell’Ariston – il brano Zitti e Buoni.

Anche il New York Times ha elogiato il gruppo italiano: “Solitamente gli artisti che partecipano all’Eurovision scompaiono dalla scena al termine della manifestazione, in controtendenza i Måneskin costruiscono sulla fama guadagnata consolidando una rara storia di successo a lungo termine dell’Eurovision Song Contest“.