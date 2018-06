Virginia Stablum: dall’ospedale un messaggio per i suoi fan…

Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, prima pubblica sui social una foto in ospedale poi rassicura i fan con un messaggio…

Virginia Stablum è finita in ospedale, ma sta bene. Grande allarme dal pubblico dei social per la ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo che la ragazza aveva pubblicato uno scatto (nelle stories di Instagram) in cui mostrava il “braccialetto” dell’ospedale.

Nulla di grave, a quanto dice la stessa Virginia che, dopo i numerosi messaggi dei fan preoccupati, ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “Ragazzi non pensavo vi sareste preoccupati tanto, nulla di grave sto bene e sono vivaaa”.

Virginia non ha rivelato i motivi della sua presenza all’ospedale Santa Chiara dove aveva scattato la foto con il braccialetto, ma ha cercato di frenare la preoccupazione dei fan.

Nel frattempo, continuano le voci su una presunta crisi tra la ex corteggiatrice e il fidanzato Nicolò Brigante a poche settimane dalla scelta.

La coppia nata nel programma di Maria De Filippi, infatti, non si sarebbe più mostrata insieme dopo il lieto fine di Uomini e donne. Non solo, pare che si sia insinuata una terza persona a destare dubbi e sospetti…

Virginia Stablum e Nicolò Brigante sono già in crisi?

Virginia Stablum e Nicolò Brigante potrebbero essere già in crisi, dopo poche settimane dall’uscita dal programma Uomini e Donne. Nicolò, infatti, è apparso in alcune foto durante una vacanza con amici in Sicilia. Al suo fianco però non c’era Virginia ma Valeria Bigella.

L’ex tronista si è poi giustificato così sui social: “Ragazzi stiamo calmi, io e Valeria ci siamo incontrati per questioni lavorative che presto vedrete quindi non inventate nulla gentilmente…un abbraccio a tutti, Keep calm”.

Insomma, non ci sarebbe nessuna nuova fiamma per Brigante. Intanto, però, non compaiono foto di Nicolò e Virginia insieme, e questo ha destato il sospetto dei fan che hanno subito ipotizzato ci fosse aria di crisi.

