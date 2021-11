Vinted: cos’è e come funziona l’applicazione più famosa per l’acquisto e la rivendita di abiti e accessori di moda usati.

Il tuo armadio straborda di abiti che non metti più? Non hai più spazio nella scarpiera per colpa di quelle splendide ballerine che amavi alla follia ma che non ti vanno più? Stai cercando vestiti e accessori dei migliori brand a un prezzo contenuto rispetto a quello dei negozi? La soluzione è una sola. O almeno, potrebbe esserlo. Stiamo parlando di Vinted, un’app tra le più amate in tutta Europa. Scopriamo insieme come funziona.

Cos’è Vinted

La moda di seconda mano da qualche anno ha una nuova casa, quella creata dalla community globale di Vinted. Un’app per l’acquisto e la vendita di capi di vestiario usati utilizzata già da oltre 45 milioni di persone. Azienda basata in Lituania è nata nel 2008 e da allora ha iniziato a crescere ininterrottamente, diventando in questo momento l’applicazione di questo tipo più utilizzata in Europa. Ma come funziona nel dettaglio?

Shopping online

Vinted app: come funziona

Vinted funziona anche in Italia, sia per la vendita e per l’acquisto. Anzi, proprio nel nostro paese negli ultimi anni sta avendo una crescita e una diffusione straordinaria. Per poter vendere sull’app bisogna innanzitutto scaricarla gratuitamente. A questo punto puoi procedere con i passaggi fondamentali per riuscire a creare un annuncio in grado di attirare anche molti acquirenti. Ti basterà caricare alcune foto del prodotto che vuoi mettere in vendita, descriverlo e cliccare su ‘Carica’ per mandare online il tuo articolo. Per quanto riguarda foto e descrizione dell’articolo, esistono delle procedure consigliate dallo stesso sito ufficiale.

Anche tutti i dubbi sulla spedizione e l’imballaggio degli articoli, che deve seguire delle linee guida generali, sono risolti attraverso una sezione faq molto ben articolate sul sito ufficiale dell’app. Una delle cose più importanti da sapere sulle vendite tramite Vinted riguarda il saldo, un borsellino elettronico in cui vengono trasferiti e conservati in modo sicuro i guadagni di chi vende.

Quando riesci infatti a cedere un tuo articolo, il pagamento effettuato dall’acquirente passerà inizialmente allo status ‘in sospeso’. Solo dopo che l’acquirente riceve la merce e preme sul tasto Tutto a posto (o in automatico due giorni dopo la consegna se non ci sono sorprese) il pagamento passa allo status ‘disponibile’. A questo punto puoi utilizzare i fondi sul saldo Vinted per fare acquisti o trasferirli su un conto corrente. Si tratta quindi di un portafogli virtuale che possa fungere da garanzia sia per l’acquirente che per il venditore.

Vestiti lilla

Come comprare su Vinted

Per effettuare acquisti su Vinted la procedura è altrettanto semplice. Basta cercare il capo perfetto attraverso milioni e milioni di annunci e migliaia di brand. Una volta trovato l’articolo di tuo gradimento, puoi acquistarlo direttamente o chiedere informazioni sull’articolo al venditore. Per pagare puoi quindi utilizzare in tutta sicurezza una carta, Apple Pay o il saldo Vinted. Al checkout riceverai una data di consegna stimata, ma il tuo pacco verrà tracciato ogni giorno in tempo reale e in pochi giorni potrai avere il capo d’abbigliamento acquistato direttamente a casa tua!

Per poterti garantire il massimo della sicurezza, Vinted mette a disposizione una Protezione acquisti su ogni transazione che tutela sia il tuo acquisti che i tuoi dati, permettendoti di fare shopping in tranquillità. Il costo della Protezione è del 5% del prezzo dell’articolo con un surplus di 0,70 euro. Se il tuo ordine non dovesse arrivare, o fosse danneggiato o molto diverso rispetto alla descrizione, avrai diritto a un rimborso. Puoi segnalare ogni tipo di problema entro due giorni dalla consegna. Semplice, rapido, sicuro. Questo il motivo per cui Vinted è ormai l’app di shopping online più amata dagli appassionati di fashion, insieme forse solo a Wallapop!