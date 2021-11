Avete voglia di trascorrere una vacanza da sogno? La villa di Karl Lagerfeld in Costa Azzurra è in affitto: quanto costa il soggiorno?

Si chiama Villa La Vigie e si trova in Costa Azzurra: stiamo parlando di quella che, un tempo, era la dimora di Karl Lagerfeld. La bellissima casa in perfetto stile Belle Époque è in affitto e offre posti letto per 12 persone. Non solo, nel prezzo della locazione è compreso anche uno chef che prepara ottime colazioni. Quanto costa regalarsi un soggiorno da sogno?

Costa Azzurra: la villa di Karl Lagerfeld è in affitto

Situata a Roquebrune-Cap-Martin, in Costa Azzurra, l’ex villa di Karl Lagerfeld può essere affittata da chiunque, a patto che si abbia un conto in banca sostanzioso. Cerchiamo di procedere con ordine. Quella che un tempo era la dimora del fotografo e stilista tedesco è oggi gestita da Edge Retreats, che la propone in locazione fino al 22 dicembre del 2022. Si tratta di una casa molto grande, di circa 600 metri quadrati, che è stata costruita nel 1902. Si chiama Villa La Vigie ed è stata edificata secondo i canoni classici della Belle Époque. Karl Lagerfeld l’ha acquistata nel 1988, alcuni anni dopo il suo ingresso nella grande famiglia di Chanel, e l’ha ristrutturata senza allontanarsi dallo stile originario.

La villa si sviluppa su tre piani e conta 6 camere da letto, in grado di ospitare fino a 12 persone. Al piano terra c’è una cucina completa di tutti gli elettrodomestici, una biblioteca, una sala biliardo e un ufficio. Il primo piano è composto da due camere da letto matrimoniali con bagno privato, una camera matrimoniale più piccola con bagno doccia, uno studio e uno spogliatoio. Al secondo piano troviamo una camera matrimoniale con bagno, due camere matrimoniali più piccole con bagno in comune, uno studio e uno spogliatoio. La villa, in totale, dispone di 4 bagni ed è circondata da una terrazza di 230 metri quadrati che si affaccia su un parco alberato. In giardino, dulcis in fundo, c’è una fantastica vasca idromassaggio.

Quanto costa soggiornare nella villa in Costa Azzurra di Karl Lagerfeld?

Per accedere alla villa che era di proprietà di Karl Lagerfeld è necessario percorrere un viale privato che, ancora oggi, è controllato h24 da una guardia di sicurezza. Il servizio di sorveglianza, così come quello di uno chef privato che prepara ottime colazioni e della donna delle pulizie, è compreso nel prezzo. Quest’ultimo, a seconda della settimana scelta, parte da 15.000 euro fino ad un massimo di 46.000 euro a notte. Nel canone di locazione è previsto anche l’accesso al vicino Monte-Carlo Beach Club, che offre una spiaggia privata e una piscina olimpionica.

