Partecipa al concorso di Primo Chef e vinci una cena gourmet per due persone: come fare? Basta registrarsi per partecipare all’estrazione.

Un momento intimo, da condividere con il proprio compagno, con un amico, con una persona speciale. Qualcosa di cui abbiamo sentito la mancanza specialmente nei difficili mesi del lockdown, quando persino qualcosa di quasi normale come una cena fuori sembrava un desiderio impossibile da realizzare. Il ritorno alla normalità ha restituito a tutti anche momenti del genere. Ed è il motivo per cui abbiamo pensato ad un regalo, uno splendido modo per festeggiare con chi si ama regalando a sé stessi e ad un’altra persona un momento di serenità. A tavola, nello specifico. Perché grazie al concorso di Primo Chef si potrà vincere una cena gourmet.

Vinci una cena gourmet in uno dei 230 ristoranti italiani

In palio ci sono in totale 8 Smartbox “Sapori firmati MICHELIN e tavole gourmet”. Chi verrà estratto potrà scegliere tra ben 230 raffinati ristoranti presenti sul territorio italiano tra cui 88 selezioni direttamente dalla nota Guida Michelin. Una vera e propria esperienza per tutti i sensi, non solo per il gusto, perché una cena gourmet è certamente una delizia per il palato ma anche una gioia per la vista.

Il regolamento del concorso

Come si fa a partecipare al concorso? Dal 22 novembre 2021 al 22 febbraio 2022 basterò fare click sul seguente link e rispondere a tutte le domande. In questo modo verrete inseriti automaticamente tra i nominativi che parteciperanno all’estrazione che avverrà solo alla fine del concorso (quindi dopo il 22 febbraio 2022 ed entro il giorno 28 dello stesso mese).

I fortunati vincitori riceveranno una mail all’indirizzo di posta elettronica che avranno indicato durante l’iscrizione al concorso e potranno quindi ricevere il premio: una delle 8 smartbox in palio del valore di 99,90 euro che potranno utilizzare in tantissimi ristoranti italiani blasonati e famosi per le loro creazioni gourmet e saporite.

Cena in ristorante stellato

