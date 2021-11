Lookiero: cos’è e come funziona l’app che permette di poter avere un personal shopper online a propria disposizione.

Chi non ha mai sognato di avere un personal shopper sempre a propria disposizione? Il sogno adesso è diventato realtà, grazie a un’app come Lookiero. Di cosa si tratta? Di una piattaforma nata per soddisfare le esigenze della donna contemporanea, che ama la moda ma non ha il tempo per potersi dedicare con tranquillità agli acquisti nei negozi. Per farti risparmiare tempo, un personal shopper sarà a tua disposizione per selezionare cinque capi che verranno spediti direttamente a casa tua. Scopriamo insieme come funziona più nel dettaglio.

Cos’è e come funziona Lookiero

Il viaggio nella moda proposto da Lookiero inizia con tre semplici passi. Per prima cosa bisogna iscriversi sul sito e creare il proprio profilo, completandolo di ogni dettaglio necessario per poter far capire alle personal shopper quale può essere lo stile più adatto a te. Più ti farai conoscere, migliori saranno i consigli delle personal shopper.

ragazza shopping stupore abiti

A questo punto saranno loro a fare tutto. Ti sorprenderanno mandandoti a casa una busta con cinque capi da poter provare in tutta tranquillità. Dopo averli indossati avrai tre giorni di tempo per decidere se tenerli o restituirli. Puoi anche tenere solo i capi che più ti soddisfano e mandare indietro quelli che invece non sono di tuo gradimento. Ovviamente pagherai solo ciò che ti terrai, mentre il resto sarà restituito senza alcun costo aggiuntivo.

Dunque si tratta di un’app completamente diversa rispetto a Wallapop, applicazione utilizzata da Chiara Ferragni. Mentre quella è sostanzialmente un’applicazione di compravendita di abbigliamento di seconda mano, questa è una divertente app per poter fare shopping con l’aiuto di esperti, senza perdere tempo e senza grande fatica.

Ma quanto costa Lookiero? Disponibile senza alcun abbonamento, Lookiero permette di indicare una fascia di prezzo per la box dei nostri desideri. Il servizio di personal shopping ha invece un costo di 10 euro. Se tieni almeno un capo, lo styling diventa gratuito. Se tieni tutti e cinque i capi, riceverai uno sconto del 25% sul totale. Niente male, vero? Anche per questo motivo Lookiero in Italia sta cominciando a guadagnare via via consensi!

Lookiero: come funziona il reso

Uno degli aspetti che più è importante tener presenti prima di utilizzare app come Lookiero è quello che riguarda il reso. Fortuantamente, restituire la merce non di nostro gradimento non è per nulla difficile. E soprattutto è gratis! Basta completare il checkout e indicare quali capi vogliamo tenere e quali no. A questo punto la piattaforma ci fornirà le istruzioni su come organizzare il reso con il corriere, e ci arriverà anche una email riassuntiva.

Una volta completato l’iter burocratico potremo inserire i capi che vogliamo restituire nella busta di reso che ci è stata inviata nel nostro Lookiero e procedere con l’invio con la modalità da noi scelta. Sono due le opzioni che la piattaforma mette a disposizione per la restituzione: il reso in una sede GLS o presso un GLS Shop; il ritiro a domicilio, da concordare a seconda del giorno e dell’orario di nostra disponibilità. Comodo, no? Per ogni altra informazione ti invitiamo a consultare il sito ufficiale Lookiero.

