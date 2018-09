Victoria’s Secret Fashion Show 2018: ecco perchè sarà imperdibile

Le modelle più belle, l’intimo più provocante ed esibizioni di artisti di fama mondiale: ecco perchè il Victoria’s Secret Fashion Show 2018 è la sfilata dell’anno…

Nel 2016 si è tenuto al Grand Palais di Parigi, nel 2017 a Shanghai: la location del Victoria’s Secret Fashion Show 2018 è ancora top secret (così come la data) ma l’hype è già alle stelle. Il pezzo forte della serata, come ogni anno, è il preziosissimo reggiseno fantasy bra: sarà indossato dalla new entry Duckie Thot, nota al popolo del web come la barbie umana?

La sfilata di Victoria’s Secret di solito viene registrata entro la fine di novembre e poi trasmesso in tv verso l’inizio di dicembre: tiene incollati al televisore circa 800 milioni di spettatori in tutto il mondo, con un costo stimato di 12 milioni di dollari. Molte delle novità sono ancora top secret, ma le prime informazioni sono già trapelate. Scopriamo, ad esempio chi sono i nuovi angeli!



Gli angeli di Victoria’s Secret Fashion Show 201 (tutti e 50!)

Durante i casting, che si sono tenuti a settembre 2018, sono stati scelti i 18 nuovi angeli, che hanno ufficializzato la loro presenza direttamente dai loro canali social. Spiccano i nomi di Winnie Harlow, l’indossatrice con la vilitigine, Kelsey Merritt, prima modella di origini filippine, Sadie Newman e Duckie Thot, terza classificata ad Australia’s Next Top Model.

Le altre modelle di Victoria’s Secret saranno, tra nuove e vecchie conoscenze: Cheyenne Maya Carty, Iesha Hodges, Yasmin Wijnaldum, Sofie Rovenstine, Lorena Rae, Barbara Palvin, Megan Williams, Willow Hand, Melie Tiacoh, Josie Canseco, Maia Cotton, Gizele Oliveira, Shanina Shaik, Alexina Graham, Nadine Leopold, Lameka Fox, Barbara Fialho, Frida Aasen, Georgia Fowler, Sui He, Devon Windsor, Kelly Gale, Cindy Bruna, Maggie Laine, Karlie Kloss, Zuri Tibby, Leomie Anderson, Alanna Walton, Jourdana Phillips, Estelle Chen, Herieth Paul, Myrthe Bolt, Alanna Arrington, Isilda Moreira, Ming Xi, Grace Elizabeth, Sabah Koj, Sanne Vloet, Aiden Curtiss, Grace Bol, Moyowa Nicholas, e Toni Garrn. L’elenco completo è stato riporta Harper’s Bazar.

La critica, mossa da molti però riguarda l’assenza (ancora una volta) di modelle curvy.

Come vedere il Victoria’s Secret Fashion Show in streaming

Lo show andrà in onda sull’emittente CBS. Per lo streaming, il loro sistema on-demand è CBS All Access: se non volete acquistare un pacchetto, c’è una settimana di prova gratuita, previa registrazione.

Su Youtube, sul loro canale ufficiale, sono disponibili tanti extra e interviste alle modelle oltre che scorci dal backstage, ma la sfilata non viene trasmessa in streaming. La trovate, invece, su Youtube Tv: anche qui, registrandosi, è possibile provare il servizio per 30 giorni.

Dopo l’evento, poi, trovate il video della sfilata anche sul sito del brand.

Chi indosserà il Fantasy Bra?

Il famoso Fantasy Bra di Victoria’s Secret è forse ancora più atteso delle modelle, da quando ha fatto la sua prima comparsa, nel 1996. Ogni anno lo sfoggia un angelo diverso. Nel 2016 il brand ha scelto la modella Jasmine Tookes, che indossato lo splendido gioiello del valore di 3 milioni di dollari. Nel 2017, quello indossato da Lais Ribeiro, il Champagne Nights Fantasy Bra disegnato da Mouawad, è costato circa 2 milioni di dollari.

La prima a indossarlo fu modella tedesca Claudia Schiffer: il suo aveva un valore di 1.000.000 di dollari. Il leggendario reggiseno viene modellato sulla modella in persona, che deve rimanere immobile, altrimenti si rischia che il capo non aderisca perfettamente alla pelle.

“Non potevo quasi respirare perché avrei rischiato di far sballare le misure“, ha confessato Jasmine Tookes.

Fonte foto: https://www.instagram.com/victoriassecreteditor/?hl=it