Victoria’s secret di Rose Villain feat. Tony Effe, significato: “Con te io non la temo la pioggia”

Qual è il significato di Victoria’s secret di Rose Villain feat. Tony Effe? La canzone trasuda passione a ogni strofa.

Rose Villain e Tony Effe tornano a collaborare insieme con la canzone Victoria’s secret. Dopo Michelle Pfeiffer e Balenciaga, i due artisti presentano un brano potente, che mescola alla perfezione passione e fragilità. Scopriamo il significato e il testo.

Victoria’s secret di Rose Villain feat. Tony Effe: il significato

Uscita venerdì 30 maggio 2025, Victoria’s secret di Rose Villain feat. Tony Effe è stata scritta dagli stessi artisti con Vincenzo Liguori. Prodotta da Ludovico, Sixpm e okgiorgio, la canzone può essere descritta come un dialogo passionale, che alterna l’eros alla fragilità. Il significato ruota attorno alla seduzione, ma anche alle emozioni che essa suscita.

“Giuro per te farò più luce di Vega

Ma le tue mani sono lame, se mi tocchi tagli il cuore a metà

Il cuore a metà-a-a“.

Una passione travolgente, che può durare anche solo una notte, ma che entrambi vogliono vivere fino all’ultimo. Che ne sarà di loro? Non importa, ciò che conta è vivere il momento.

“Io faccio la guerra per te

Salto la partita per te

Ho lasciato la strada per te

E tu lo faresti per me“.

Lui promette ogni cosa pur di averla al suo fianco, ma sarà davvero così? Inutile prevedere il futuro, è meglio cogliere la felicità.

“Ti guardo e faccio il segno della croce

Prima di incontrarti avevo perso la voce

Ma tu mi fai cantare“.

Victoria’s Secret di Rose Villain feat. Tony Effe è un brano che trasuda passione, ma che non nasconde l’incertezza che vivono coloro che hanno la fortuna di trovare la vera alchimia.

Ecco il video di Victoria’s secret di Rose Villain feat. Tony Effe:

Victoria’s secret: il testo

Odio che sei l’unico che mi fa arrossire

Mi guardi come un angelo di Victoria’s Secret

I nei fanno una costellazione sulla schiena…

Continua per il testo integrale