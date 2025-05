Sfera Ebbasta: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Sfera Ebbasta: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Sfera Ebbasta ha studiato fin nei minimi dettagli il suo tour 2025. L’artista ha scelto di esibirsi in alcuni dei palazzetti più importanti d’Italia e ha anche programmato una tappa in coppia con un collega molto amato. Scopriamo la scaletta delle canzoni che porterà in scena e tutte le date dei concerti.

Sfera Ebbasta, le date del tour 2025

Il tour 2025 di Sfera Ebbasta promette di essere memorabile. Una serie di concerti in alcune delle location più importanti d’Italia, con una scaletta studiata dal rapper fin nei minimi dettagli. Dalle canzoni più famose ad alcune ultime uscite. La data zero è fissata per il 6 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, mentre l’appuntamento conclusivo è in programma per il 19 luglio al Rock in Roma.

A queste tappe se ne aggiunge un’altra, quella del 13 settembre alla Fiera di Milano, dove l’artista si esibirà in coppia con Shiva. Di seguito, tutte le date e le relative location del tour 2025 di Sfera Ebbasta:

6 e 7 marzo – Nelson Mandela Forum, Firenze;

12 marzo – Palazzo dello Sport, Roma;

22 marzo – Unipol Arena, Bologna;

29 marzo – Inalpi Arena,Torino;

4, 5, 7 e 8 aprile – Unipol Forum, Milano;

7 giugno – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli;

19 luglio – Rock in Roma, Roma;

13 settembre – Fiera Milano, Milano (unico live show con Shiva).

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Sfera Ebbasta porterà in scena nei concerti del tour 2025 i suoi più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: