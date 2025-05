Ghali: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Ghali: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Quest’estate Ghali è pronto a incantare il pubblico con un tour 2025 ricco di date. Dopo aver elettrizzato i fan nei palasport con un tour di grande successo, culminato in tre serate sold out all’Unipol Forum di Milano, il rapper italo-tunisino è pronto a conquistare i palchi dei maggiori festival estivi italiani. Scopriamo quali sono le tappe in programma e la scaletta delle canzoni.

Ghali, le date del tour 2025

La serie di concerti estivi di Ghali prenderà il via il 31 maggio a Cortona, per poi spostarsi attraverso il territorio nazionale in un tour che promette scintille. Le date includono presenze in festival riconosciuti come il Sherwood Festival a Padova, il Lucca Summer Festival e il Collisioni Festival ad Alba.

Ecco tutte le date in programma del tour estivo 2025 di Ghali:

31 maggio Cortona (AR), Cortona Comics

4 luglio Codropo (UD), Villa Manin

5 luglio Padova, Sherwood Festival

11 luglio Lucca, Lucca Summer Festival

12 luglio Alba (CN), Collisioni Festival

15 luglio Roma, Rock in Roma

25 luglio Barletta, The Best Music Festival c/o Fossato del Castello

26 luglio Baia Domizia (CE), Arena dei Pini

12 agosto Catania, Sotto il Vulcano Fest c/o Villa Bellini

13 agosto Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

23 agosto Campobasso, Area Eventi Nuovo Romagnoli

29 agosto San Benedetto del Tronto (AP), San B. Sound

20 settembre Milano, Fiera Milano Live

Ghali

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

Il tour estivo di Ghali non sarà solo un’occasione per riassaporare i grandi successi de rapper, ma anche per immergersi nelle novità musicali dell’artista come “Niente Panico” e “Chill”. Ecco quale sarà la scaletta: